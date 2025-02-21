賞花不一定要到日本韓國，今個春天北上旅遊都可以盡情賞花！高鐵與本地7間旅行社合作推出「高鐵賞花超值遊」，於2月至4月期間逾70個2至8天賞花團供各位市民報名，直達多個熱門賞花熱點，櫻花、油菜花及南方薰衣草等應有盡有。另外到廣州乘坐高鐵，選指定班次即可乘坐高鐵熊貓專列，讓大熊貓龍鳳胎陪住各位去玩，即睇詳請！

高鐵賞花超值遊 高鐵賞花團團費由$649起，即可暢遊廣州、郴州、賀州、肇慶、韶關等10多個熱門賞花景點，當中不可錯過熱門賞櫻勝地湖南郴州，另外南方薰衣草集中地廣西賀州更是首次成為高鐵超值團目的地，高鐵直達國內城市非常方便，以超抵價錢即可欣賞漫山遍野百花盛放的景象。 7間參與旅行社包括有大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊。報名日期由即日起至4月27日，名額有限。超值團出發日期由2月22日至4月30日(4月3至6日、17至21日除外)。可親臨、經網上或致電參與之旅行社報名及查詢。

高鐵賞花超值遊

高鐵熊貓專列 早前大熊貓龍鳳胎與公眾見面，令熊貓熱潮再度席捲全港。高鐵的「高鐵熊貓專列」已登陸香港西九龍站及動感號，歡迎與各位熊貓迷見面。只須於4月4日前購買往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次，即可乘坐高鐵熊貓專列！列車上有可愛造型的盈盈、樂樂、安安、可可、大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，與Captain Go高鐵隊，十分適合打卡。