北上親子遊｜深圳海岸城港人北上好去處 8大地點夠一家大細玩足一日！

近來港人熱愛北上消費，剛剛暑假期間，每月總數往深圳吃喝玩樂的港人達400多萬人次。而深圳南山區的海岸城近年亦成為香港人放假熱門好去處，由深圳灣出發搭巴士、去地鐵后海站出口，或者乘的士10多分鐘就到，十分方便。趁港人遊深圳熱潮，商場特意安排「港人友好」的措施—─場內見到職員身上扣上「粵語」字樣徽章，則代表可以講廣東話，十分貼心。想知洗手間位置、找心儀食肆、甚至吃喝玩樂推介，或者突發急事都可以與懂粵語的職員幫手。商場內有齊多間港人喜愛喜茶、探魚、奈雪生活外，南山書城又在附近，非常適合一家大細玩足一日！

打卡點一：場內人氣店鋪─奈雪生活 有茶飲及各式面包糕點外，現場還提供數百本文化書籍，可安坐於店內卡座一邊歎茶一邊閱讀，亦有小食、涼果、糖果等小店，形成一個充滿文青風的清幽雅致輕食空間。 地址：海岸城2樓201-205號舖

打卡點二 ： 放電首選─ X-JOY 運動街區 X-JOY 帶小朋友放電可去 X-JOY運動街區，全日票港幣約100蚊左右，場內設有小型滾軸溜冰場、桌球、最受歡迎的保齡球、少見的康樂棋、爸爸喜歡的扔飛標，另外仲有跳彈床、射籃球、賽車、跳舞機機等20多項運動主題遊戲，小朋友玩到不捨得走呢！ 地址：海岸城地庫049-1號舖

打卡點三 ： 網紅打卡 泰國餐廳 ─泰妃殿 放完電可去泰妃殿醫肚，這家網紅打卡餐廳，就連泰國領事館都推薦。雖然有香港人熟悉的泰菜，例如冬蔭功海鮮湯、咖哩牛腩、雞肉串、街頭烤雞等等，但賣點是環境佈置充滿泰國風情，裝飾宛如置身芭堤雅的感覺。每張枱還有小朋友喜歡的可愛抱枕及公仔，十分貼心。 地址：海岸城5樓540號舖

打卡點四 ： 必吃榜上榜餐廳─ 1001 西域餐廳 這家一向是人氣高企的新疆菜必吃榜上榜餐廳。惹味十足的羊肉串、大盤雞雞肉肉鮮嫩、手抓羊排羊肉沒有膻味；還有獨家秘製的烤包子，羊肉餡料足。不吃羊肉的小朋友也有很多選擇。最特別是每晚7時開始。每15分鐘都有新疆歌舞表演，大朋友小朋友都可加入一起跳，充滿異域氣氛！ 地址：海岸城購物中心5樓501-8號舖

打卡點五 ： 獨特客家菜─客語 以客家圍屋特色設計，充滿中式故鄉風貌，環境寬敞整潔。雖然主打是客家菜，但口味更偏向粵菜。外煎內軟的客家釀豆腐入口即化、經典的梅菜扣肉都不可錯過。獨特客家風味之餘亦都有農家菜氛圍，價錢亦大眾化，很適合一家大細。 地址：海岸城購物中心5樓516號舖

打卡點六 ： 大小朋友的遊戲天堂─反斗樂園 深圳擁有多家分店，遍佈各大購物中心的星際傳奇，是大朋友小朋友的遊戲天堂，主打機動遊戲，項目繁多，包括跳舞機、禮品機、射擊遊戲、賽車、籃球機、夾公仔等設備齊全，而且定時更新。平均人民幣1.5元一枚幣，每項遊戲大約用4枚幣至12枚幣不等。 地址：海岸城購物中心負一樓421號舖

打卡點七 ： 無挫敗感夾公仔—城市密碼 不少香港人到日本、台灣就會瘋狂夾公仔，香港夾公仔一般比較難，但這間「城市密碼」的夾公仔機好容易夾，小朋友一定夾得開心，好有成功感，公仔款式又多，還可以夾零食！如果小朋友夾不到公仔的話，更可隨時找說粵語的職員幫手調教角度，一定幫你夾到一堆戰利品回家！ 地址：海岸城4樓428號舖

打卡點八 ： 戶外嘉年華─商場室外活動 香港近日推廣夜消費，深圳入夜後一向熱鬧，海岸城門口戶外空間會定期舉辦不同類型的活動，暑假期間舉行了主題夜市，市民可於不同小檔試冰乳酪、吃小食、玩遊戲甚至唱卡拉OK。據知中秋節亦有特定活動，行完商場不妨到戶外看看。 地址：海岸城門口室外空間