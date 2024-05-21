北上親子遊｜11個適合親子放電玩樂優惠推介 最抵$69/1大1小 (合集)

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《宇宙迷航》兒童遊樂場｜深圳觀瀾湖 新城 MH Mall 《宇宙迷航》兒童遊樂場位於深圳觀瀾湖新城MH Mall內的兒童遊樂場，場內設施達2至3層高，使人置身於外太空和UFO飛船的感覺，除了有巨型波波池外，還有旋轉滑梯，及多個障礙區等設施，訓練小朋友的肌肉和體力！ 購買 KKday 《宇宙迷航》兒童遊樂場｜深圳觀瀾湖 新城 MH Mall 門票 KKday優惠：HK$69/1大1小起（原價HK$192/位起）

meland club 兒童遊樂場｜全日門票｜ 6 大分店適 用 meland聯合國際優秀的創意設計團隊，打造Mini City模擬城市、Maze超級迷宮、Hi Ball球池區、X-sport運動挑戰區、卡通動漫區、特色育學活動以及meland café親子餐廳在內的全場景親子沉浸式互動體驗；採用國際EYFS+STEAM理念，開設有「廚趣工坊、創意藝術、繪本延伸、科學實驗、音樂表演、親子劇場、魔幻舞台、運動遊戲」等育樂體驗，秉持四大原則「獨特的孩子、積極的關係、有利的環境、學習和發展」，堅持對親子內容的創造性探索，建立並延伸親子互動的更多可能，讓孩子在玩學中表達自我、發現潛能、協作分享。 購買 KKday meland club 兒童遊樂場｜全日門票｜ 6 大分店適 用 KKday優惠：HK$118/位起

深圳木育森林 Wooderful Land ｜ 2 小時門票｜深圳海上世界店、深圳益田假日廣場店 木是大自然的禮物，也蘊藏人們的寄託。從遠古的草衣木食、鑽木取火，到現代生活中木材的各種利用，木與生活息息相關，木承載著文化，而人更因木的庇護獲得了休息與療愈。知音文創40餘年來，不斷創造許多動人的設計產品，2012年創立Wooderful life品牌，取自Wood & Wonderful life──「木質素材與美好生活」的字義融合。以「木」為起點，使用永續林業的環保木材，將現代木作工藝融入生活美學，透過原木不同的風貌展現，在生活中感受自然的愉悅與幸福。 購買 KKday 深圳木育森林 Wooderful Land ｜ 2 小時門票｜深圳海上世界店、深圳益田假日廣場店 KKday優惠：HK$79/位起（原價HK$87/位起）

深圳 WOWO 窩窩萌寵樂園｜寶安大仟裡店 樂園地址位於深圳大型商場內，交通便利。佔地面積約1600m²，沉浸式萌寵親子互動體驗。多個主題區域，數十種珍貴動物，回歸自然的場景佈置，保證了小動物們所需的舒適環境，可以撫摸、擁抱、喂食、拍照、觀察萌寵，與牠們「零」距離接觸。 購買 KKday 深圳 WOWO 窩窩萌寵樂園｜寶安大仟裡店門票 KKday優惠：HK$72/位起（原價HK$185/位起）

深圳 WOWO 窩窩萌寵森友會｜世界之窗 店 内有萌寵約50種近千只，基本涵蓋各類極具代表性的萌寵種類，包括瑞士瓦萊黑鼻羊、水豚等等。分區明確，有鳥語苑、萌寵互動區、異寵投喂區、萌寵觀賞區、爬寵區等。園内萌寵可投喂、零距離接觸，適合親子娛樂與放鬆。 購買 KKday 深圳 WOWO 窩窩萌寵森友會｜世界之窗 店 門票 KKday優惠：HK$68/位起（原價HK$106/位起）