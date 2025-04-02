北海道人氣斷貨王CHEESE WONDER皇牌生芝士蛋糕 首次登陸香港

被譽為「夢幻的甜點」、北海道札幌人氣芝士甜點品牌「CHEESE WONDER」，首次開售至今4年，累積銷量逾160萬件。由於日本經常火速完售，被視為極難入手的甜點，難得全港最大日本網上商場YAICHI谷日百貨首度開放香港預購，芝士控可以趁機入手！



自家農場生產食材 「CHEESE WONDER」在日本屬於線上限定商品，採用預約方式，每逢開賣時即有數千人等候購買，經常出現秒售完賣的情況。品牌受歡迎皆因掌舵人長沼真太郎先生從源頭開始嚴格把關，所有原材料來自自家經營的北海道農場，包括牧場直送的新鮮牛乳、養雞場孕育的優質雞蛋，由培育食材到產品製作，每一步驟全程掌控，確保品質，展現出長沼真太郎的匠人精神，對細節追求極致，令芝士蛋糕產品發揮北海道大地的風味。



生芝士蛋糕雙層「芝」味 YAICHI谷日百貨引入了CHEESE WONDER皇牌人氣產品生芝士蛋糕及 WONDER SAND雙重芝士奶油夾心曲奇。生芝士蛋糕採取雙層芝士結構，以濃郁濕潤的生芝士梳乎厘為底，搭配散發芝士香氣的生芝士慕斯。底層酥脆的杏仁曲奇撻加入杏仁粉，帶出濕潤感，散發牛油的濃厚風味。曲奇撻底採用夾烤的方式形成酥脆效果，與芝士餡更貼合。

生芝士蛋糕3大食法 品牌建議有三種食法，嘗出生芝士蛋糕不同滋味與口感：

第一種食法：冷凍

從冰箱取出，常溫放置約3分鐘，享受像雪糕般的風味。 第二種食法：半解凍

在室溫下放置約30分鐘至1小時，享受如慕斯的滑順口感。 第三種食法：全解凍

在室溫下放置約1至2小時，享受慕斯狀態入口即融的柔滑。



雙重芝士奶油夾心曲奇隱藏食法 另一款皇牌產品WONDER SAND雙重芝士奶油夾心曲奇，外層以壓制式烤製的杏仁曲奇，呈現波浪形狀，包裹著芝士及奶油，芝士奶油混合北海道產馬斯卡彭芝士粉和車打芝士粉，帶來豐富的香氣、鹹香和鮮味，互相平衡，奶油的甜味與濃郁跟杏仁香氣也和諧融合。給大家一個隱藏食法貼士：吃畢夾心餅乾後，將罐內剩餘的朱古力脆脆倒入牛奶享用，或可作為雪糕和酸奶的配料。兩款皇牌產品現已於YAICHI谷日百貨接受預購，數量限定，售完即止。