北海道余市蒸餾所 參觀威士忌城堡/釀製全過程/試飲絕版原酒

北海道小樽旁邊的余市町，面朝余市灣，溫和氣候跟蘇格蘭相似，加上純淨水質，孕育出日本家傳戶曉的「余市威士忌」。 被譽為「日本威士忌之父」的竹鶴政孝，1934年於余市創立的余市蒸溜所，仿歐洲中世紀風格的建築群，儼如異國城堡。現在被完整保留下來，旅客可免費參加導賞團，一睹威士忌的各個生產步驟，更附設酒吧，可一嚐市面罕見的絕版原酒。

「余市蒸溜所」原名「大日本果汁株式會社」，即現在的 NIKKA，始創於1934年，佔地廣達13.2公頃，紅色屋頂的歐式磚造建築保存完善，其中9棟更被選定為有形文化財。空氣中瀰漫着似有還無的酒香，讓人感覺微醺，未飲已先醉。

免費導賞團

蒸溜所免費入園，旅行可自由參觀，亦可參加免費的導賞團，全程約90分鐘，由導賞員帶領逐一參觀各個建築，包括蒸餾棟、舊貯藏庫、威士忌博物館，以至模擬竹鶴夫婦居所的「舊竹鶴邸」等。旅客可一睹1936年使用過的第1號蒸餾器，以及余市蒸餾所於昭和15年（1940年）生產的第一支威士忌。

深入介紹

過程中，導賞員更會深入講解威士忌的釀製步驟，原來剛蒸餾完成的原酒呈透明，存放久了才慢慢變成深色。而強調正宗蘇格蘭口味的余市，現在仍採用傳統的「微粉炭直火蒸餾法」，又用泥法來乾燥麥芽，令威士忌帶有強烈的麥芽香與焦香，層次豐富。