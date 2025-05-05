北海道必去｜札幌文青必逛4間小店 職人首飾/懷舊雜貨/中古黑膠

北海道札幌市中心舊區，有一棟四、五十年歷史的老公寓「SPACE 1-15」，因為位置偏僻又老舊，居民陸續遷出荒廢。後來卻因為租金便宜而吸引年輕手作人進駐，現在聚集了20多間文創小店，由服裝、手工飾品、咖啡廳、唱片店，到木工、五金、雕塑工房形形色色，充滿生命力，變成札幌著名的隱世職人公寓。即睇必逛4小店。 文、圖：戴保倫

「SPACE 1-15」坐落札幌中央區的南1条西，乘札幌市電到「西15丁目站」即達，原本有個浪漫的法文名字 「Château de rêves」，解作「夢想的城堡」。外表像一棟普通不過的中古公寓，但經常有年輕人進進出出。大門深鎖，必需按下門鈴，待店主開門才能內進，很多小店都只在周末營業，故極有探險 Feel。

職人首飾 / 闇月創房 乘搭老舊的電梯，先到位於2樓的首飾店「闇月創房」。1996年成立，是首批進駐 space1-15 的手作單位，專售店主逸見茂樹自家手作的黃銅飾品，作品都以北海道常見的動植物為題材，不乏北極態、海獺、貓頭鷹、企鵝等可愛小動物，風格浪漫溫柔，看得人心花怒放。 位置：2樓 Shop 203

懷舊雜貨 /Anorakcity St ö re 闇月旁邊，是公寓內的人氣雜貨店「Anorakcity Störe」，主打老闆搜羅自歐洲的懷舊雜貨小物，尤以英國舊物最多，由英國保齡球會襟章、航空公司精品、郵差袋，到二次大戰盟軍軍服都應有盡有，看得人花多眼亂。 位置：2樓 Shop 201

中古黑膠 /TAKECHAS RECORDS 轉至5樓，有另一風格的古董黑膠唱片店「TAKECHAS RECORDS」，清水泥地配原木舊層架，陽光從窗口輕輕滲入，照亮一室品味。店主TAKECHAS 本身是黑膠唱盤的代理商，因為熱愛音樂，索性開店將2萬張珍藏黑膠公諸同好。從70、80年代日本偶像，到永恆經典的THE BEATLES、QUEEN等俱全，並歡迎客人試聽。 位置：5樓 Shop 501