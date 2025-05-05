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生活
2025-05-05 12:00:00

北海道必去｜札幌文青必逛4間小店 職人首飾/懷舊雜貨/中古黑膠

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北海道必去｜札幌文青必逛4間小店 職人首飾/懷舊雜貨/中古黑膠

北海道必去｜札幌文青必逛4間小店 職人首飾/懷舊雜貨/中古黑膠

北海道札幌市中心舊區，有一棟四、五十年歷史的老公寓「SPACE 1-15」，因為位置偏僻又老舊，居民陸續遷出荒廢。後來卻因為租金便宜而吸引年輕手作人進駐，現在聚集20多間文創小店，由服裝、手工飾品、咖啡廳、唱片店，到木工、五金、雕塑工房形形色色，充滿生命力，變成札幌著名的隱世職人公寓。即睇必逛4小店。

文、圖：戴保倫

SPACE 1-15」坐落札幌中央區的1条西，乘札幌市電「西15丁目站」即達，原本有個浪漫的法文名字 Château de rêves解作「夢想的城堡」。外表像一棟普通不過的中古公寓，但經常有年輕人進進出出。大門深鎖，必需按下門鈴，待店主開門才能內進，很多小店都只在周末營業，故極有探險 Feel

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「SPACE 1-15」樓高8層，藏着20多間文創小店，成為札幌的文青聖地。 進入前需先按門鈴，待店主開門才能內進，極有探險 Feel。

職人首飾/闇月創房

乘搭老舊的電梯，先到位於2樓的首飾店「闇月創房」。1996年成立，是首批進駐 space1-15 的手作單位，專售店主逸見茂樹自家手作的黃銅飾品，作品都以北海道常見的動植物為題材，不乏北極態、海獺、貓頭鷹、企鵝等可愛小動物，風格浪漫溫柔，看得人心花怒放。

位置：2 Shop 203

職人手作黃銅飾品，有襟針、頸鍊、手鍊、匙扣等款式。 北極態系列掛飾，舉手投足超Kawaii。￥2,700

懷舊雜貨/Anorakcity Störe

闇月旁邊，是公寓內的人氣雜貨店「Anorakcity Störe」，主打老闆搜羅自歐洲的懷舊雜貨小物，尤以英國舊物最多，由英國保齡球會襟章、航空公司精品、郵差袋，到二次大戰盟軍軍服都應有盡有，看得人花多眼亂。

位置：2 Shop 201

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40年代的英國古董貼紙，風格獨特。¥380~650 主打英國Vintage 雜貨，包括英國皇家軍服、英航絕版旅行袋等等。

中古黑膠/TAKECHAS RECORDS

轉至5樓，有另一風格的古董黑膠唱片店「TAKECHAS RECORDS」，清水泥地配原木舊層架，陽光從窗口輕輕滲入，照亮一室品味。店主TAKECHAS 本身是黑膠唱盤的代理商，因為熱愛音樂，索性開店將2萬張珍藏黑膠公諸同好。從7080年代日本偶像，到永恆經典的THE BEATLESQUEEN等俱全，並歡迎客人試聽。

位置：5 Shop 501

店內各式唱片分門別類，每張都貼有老闆的細心介紹，歡迎客人試聽。

店內各式唱片分門別類，每張都貼有老闆的細心介紹，歡迎客人試聽。

溫馨食堂/KITCHEN TOROIKA

最後來到4樓的溫馨食堂「KITCHEN TOROIKA」，開放式廚房，由老闆娘一人主理，原木地板配二手教室桌椅，加上昏黃的燈光，小巧如溫暖的家。供應以本地食材炮製的創作料理，尤以使用發酵牛油製作的手工麵包最受歡迎，還有各式奶油燉菜都是北海道最道地的家常風味

位置：4 Shop 401

SPACE 1-15
地址：札幌市中央区南1条西15丁目1-319
網址：www.space1-15.com/
交通：札幌市電「西15丁目站」，徒步約2分鐘。

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烤芝士薯仔煙肉，北海道薯仔焗至軟腍，熱辣辣芝士味濃郁。￥680 供應以本地食材炮製的創作料理，還有店主自家手作的曲奇。

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