北海道必訪神社3選 結緣必到聖地/鬆馳熊繪馬/最北端神社

「神社」是日本神道的信仰中心，全國各地擁有大小神社超過10萬間，供奉的神明不盡相同，為求招徠善信參拜，每間都各有特色和賣點，甚至已變身成旅遊景點。即睇3家北海道特色神社。 文、圖：戴保倫

札幌北海道神宮 獨家鬆馳熊繪馬 創建於1869年，原名「札幌神社」，是北海道的總守護神，也是道內最大神社。位於札幌市近郊的円山公園內，主祀明治天皇，以及開拓北海道的守護神：大國魂神、大那牟遲神與及少彥名神，合稱「開拓三神」，地位崇高之餘，更種有1,400株櫻花，成為札幌著名的賞櫻胜地。不過最有趣的，還是北海道神宮獨有的鬆馳熊繪馬，成為年輕戀人與高中女生祈求愛情的名物。

函館護国神社 櫻花開運神籤 座落函館山腰的「護国神社」，原名「函館招魂社」，明治2年(1869年)創建，專門祭祀幕末「箱館戦争」中陣亡的新政府軍，還可俯瞰函館市景。社內又以結緣繪馬聞名，據說因為新政府軍義士大多年青有為兼且單身，意外成為祈求因緣的勝地。社内還有櫻花形的開運神籤，因為殿堂樂隊GLAY曾來參拜而聞名。

稚內宗谷岬神社 日本最北端神社 號稱「日本最北端神社」的宗谷岬神社，位於北海道最北端——稚內的宗谷岬，明治22年（1889年）始建於稚内大岬地區，2001年才遷至宗谷岬海邊，附近築有「日本最北端地碑」 。面積不大，但小巧精緻，主祭市杵島姫命，祈求安産、商賣繁盛和旅行交通安全。