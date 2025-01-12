北海道必食 3大迴轉壽司 根室花丸/鮨処 なごやか亭/Topica

香港的日本迴轉壽司店夜夜大排長龍，其實漁產豐富的北海道，才是日本著名的迴轉壽司之都！產地直送用料新鮮，由於氣候寒冷，魚肉脂肪特別多而濃郁，壽司都是師傅即場現點現捏，最重要是價格超便宜，連東京人都會專程搭飛機去品嚐，即Check北海道3大迴轉壽司店！ 文、圖：戴保倫

札幌迴轉壽司根室花 丸 北海道第一排隊店 「根室花丸」堪稱北海道最著名的迴轉壽司店，向以品質和勝價比超高而聞名，東京車站和銀座分店天天大排長龍。 賣點是根室鄂霍次克海直送的新鮮海產，位於北海道東部的根室，佔道內漁業生產兩成，素有「漁業之都」美譽，並按照時令供應，不以花俏創意取勝的正統壽司。最重要是比東京更便宜、更新鮮，絕對值得排隊。 札幌 迴轉壽司根室花丸

地址：札幌市中央区北5条西2-5 STELLAR PLACE 6/F

網址：www.sushi-hanamaru.com/

交通：JR「札幌」站南口直達。

札幌鮨処 なごやか亭 現場手握壽司 若嫌根室太出名、太多人，推薦另一間本地人至愛的迴轉壽司「鮨処 なごやか亭」，選用最時令的道產海鮮，全部漁港新鮮直送，所有壽司全部師傅現場手握，水準媲美高級壽司店，最重要是便宜抵吃，碟碟配料都多到滿瀉！十多家分店遍布全北海道，通常開在住宅區，位於発寒的札幌1號店，距離円山公園只隔5個車站，最方便易去，值得專程前往。 札幌 鮨処 なごやか亭

地址：札幌市西区発寒6条9丁目17-10

網址：www.mitsuboshi.net/nagoyakatei/

交通： 北海道地下鉄東西線「宮の沢」站，徒歩3分鐘。