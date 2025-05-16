北海道旅遊必去！釧路漁市場歎自選海鮮丼 魚生超抵價¥100起

坐落北海道東部、面向太平洋的的釧路，不僅擁有日本最大的濕地—一釧路濕原，還有北海道最大的漁港，盛產鱈魚、秋刀魚、烏賊等海鮮，連續多年成為日本產量第一港口。市內的「釧路和商市場」，被當地人暱稱為「市民廚房」。新鮮海產應有盡有，現在流行全日本的自選海鮮丼——勝手丼，正源自這裏！

北海道三大市場

昭和 29年（1954年）開業的「釧路和商市場」，距離釧路駅只5分鐘步程，乃釧路歷史最悠久的傳統市場，跟札幌的「二条市場」，以及函館的「朝市」並稱「北海道三大市場」。市場樓高兩層，聚集近60個店攤，生猛海鮮、新鮮蔬菜水果、道產肉類、菓子手信、乾貨珍味，到餐廳櫛次鱗比 。

從早到晚遊客絡繹不絕，充滿活力，無時無刻都可聽到攤販熱情的吆喝，這也是市場名字「和商」（Washoi）的由來。作為北海道最大的漁港，釧路漁獲豐富，故市場內以海產攤數量最多。在冬末春初 之際，就以章魚、鱈魚、鮭魚、鱒魚、扇貝等最當造肥美，最重要是價格親民。