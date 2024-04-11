北海道旅遊景點｜日本都有熱氣球！最平$778起玩30分鐘 富良野夢幻熱氣球體驗 (有片！)

日本北海道熱氣球初體驗

北海道富良野是日本少數可以體驗熱氣球的地方，如果有機會到當地旅遊千萬不要錯過這個難得機會。「Furano Nature Club」專門提供富良野地區的特色戶外旅遊活動，如夏季有激流泛舟體驗、電動自行車等，冬季則有最受歡迎的冬日熱氣球，360度獨享富良野景色！



冬日熱氣球體驗可由酒店Nozo Hotel安排報名，Nozo Hotel在2023年12月才正式開業，與富良野滑雪場北之峰區只有三分鐘步行距離，設施舒適時尚。由於熱氣球體驗只能在早上進行，經酒店報名就能在早上7時由專車接送，並直接從酒店出發，經過約15分鐘的車程，就能到達空矌的雪地，工作人員正準備熱氣球升空。熱氣球活動非常受天氣及風向影響，活動單位會先判斷當日情況才會確認升空，如天氣許可，熱氣球最高可以升至1000米高。熱氣玩體驗全程約30分鐘，整體感覺如同升降機般平穩，轉眼間就到達高空，在熱氣球上看著樓房和鐵路漸漸變小，幻化成用積木做的小鎮，彷如走入童話世界的冬日故事裡，夢幻至極！在熱氣球上沒有相像中的寒風刺骨，適合大家慢慢打卡影相，享受寧靜與美好。