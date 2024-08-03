北海道旅遊｜北海道函館打卡世界3大夜景 函館山/五稜郭塔/八幡坂

座落北海道最南邊的「函館」，古稱「箱館」，三面環海，隔着津輕海峡與本州的青森縣遙遙相望，乃日本最早開港的港口之一。由於受西方文化影響深遠，古典建築隨處可見，充滿異國浪漫風情，更以夜景聞名，曾被《米芝蓮》指南評為「世界3大夜景」，跟意大利的拿坡里及香港並列，打卡位不比香港少，即睇3大打卡點！ 文、圖：戴保倫

日本 3 大夜景：函館山 海拔334公尺高的函館山，又名臥牛山，由13座山峰組成，雖然不算高，但登上山頂展望台，整個函館灣、津輕海峽，以至青森下北半島360度美景盡入眼簾。每到夜晚，萬家燈火閃耀，曾被《米芝蓮》指南評為「世界3大夜景」，現在仍是日本3大夜景。最佳打卡方法是，乘坐函館山纜車，全程3分鐘賞盡函館灣全景。

俯瞰星形花園：五稜郭塔 1864年落成的「五稜郭公園」，原為日本第一座西式碉堡，獨特的星形輪廓，沿護城河種有1,600株櫻花。最佳觀賞位置，是到旁邊的「五稜郭塔」，1964年落成，塔高107米，同樣呈五角形設計。塔頂設有離地90米的雙層觀景台，不僅可飽覽五稜郭星形要塞全貌，還可遠眺函館山津輕海峽和橫津岳山脈，每年春天，更可一睹五稜郭公園的粉紅色櫻花海。