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生活
2023-10-11 19:00:00

北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【玩樂篇】 4大必玩體驗 即釣即食午餐+海邊SUP+參觀離島酒廠

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北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【玩樂篇】 4大必玩體驗 即釣即食午餐+海邊SUP+參觀離島酒廠

北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【玩樂篇】 4大必玩體驗 即釣即食午餐+海邊SUP+參觀離島酒廠

不少人去北海道旅行，都會選擇到札幌、小樽、函館等熱門旅遊地點。今次就來大家來個非一般的北海道離島遊！以「奧尻藍」而聞名的奧尻島，除了有得天獨厚的自然景觀外，更有不少玩樂體驗，例如水上活動、夜觀星空等，更有日本唯二的離島酒廠，定能讓你深深感受到離島之美！

圖、文：Kristy

鳴謝單位：公益社團法人 北海道觀光振興機構

訂票詳情：E Corporate Travel日本旅遊專門店

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北海道共有500多個小島，當中有人居住的只有15個，而奧尻島就是其中一個。位於北海道西南面，人口僅有2000多人。大家可以選擇由函館搭半小時飛機，又或者在江差港搭兩個小時船到奧尻島。奧尻島以天然景色及海鮮聞名，吸引到不少日本人來到這裡深度遊。

前往奧尻島可分水陸兩路：可以選擇由函館搭半小時飛機，又或者在江差港搭兩個小時船。 江差往返奧尻島每天只有一班船。

民宿imacoco

📍奥尻町字湯浜100

imacoco2018年開業，由外崎一家經營。民宿除了住宿外，最大賣點就是提供不同類型的體驗，令大家可以在居住的同時，亦可以透過當地居民深入了解奧尻島。

imacoco於2018年開業，由外崎一家經營。 imacoco於2018年開業，由外崎一家經營。(圖片來源: imacoco) imacoco為入住的旅客營造家的感覺。 imacoco為入住的旅客營造家的感覺。

海釣體驗+即製午餐 ¥5,000

來到北海道當然要吃海鮮，一大早食完早餐後，民宿主人就帶我們到附近的海邊進行海釣，由專人手把手教大家釣魚。奧尻島環境得天獨厚，海水清晰得可以直接看到魚兒，因此能夠成功釣到魚並不難。但要釣到能吃的魚就有點難度，非常考耐性。釣魚後會新鮮取材，炮製家庭式午餐。有齊前菜、刺身及主食。

由於當日天氣炎熱，魚兒都躲在水深處，大大增加釣魚的難度。 記者成功釣到魚，但並不是能吃的魚，只好即時把牠放生。 釣魚非常考驗都市人的耐性。 成功釣到魚後，會於imacoco的廚房裡即時製作午餐。 家庭式午餐豐富之餘亦非常精緻，食材保證新鮮！ 成功釣到魚後，會於imacoco的廚房裡即時製作午餐。 成功釣到魚後，會於imacoco的廚房裡即時製作午餐。
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SUP體驗 ¥5,000

奧尻島以海水清晰以聞名，更有「奧尻藍」之稱。想一睹它的風采，當然要玩水上活動。imacoco提供SUP或獨木舟體驗，時長大約一小時。民宿主人會帶大家到附近比較少浪的地方開始，初學者如我都可以很快地上手。在透明度極高的湛藍海洋上，一邊划板的同時，更可以欣賞到不同形狀的斷岩、洞穴等等，絕對是令人難以忘懷的絕景！

玩完水更可以去附近的神威脇温泉浸一浸，是島上唯一一個溫泉。於1978年已經開幕，其泉水為塩化物泉，標榜可治療神經痛、皮膚病及女性病。成人收費為¥420，兒童為¥160

奧尻島的海水清澈如鏡，隨便一拍都美如畫。 奧尻島的海水清澈如鏡，隨便一拍都美如畫。 奧尻島的海水清澈如鏡，隨便一拍都美如畫。

星空體驗【民宿住客限定；¥10,000

雖然奧尻島比較偏僻，但勝在光污染少，一入夜就可以看到超美的星空。外崎先生帶我們由民宿出發，帶我們到一個神秘地點欣賞星空。出發前他已經千叮萬囑，要停止用手機半小時。上車後更提供眼罩，確保我們不會受到任何光線的影響。一脫下眼罩，平時只在電腦預設桌布才會出現的星空，瞬間呈現在眼前。民宿主人更會幫大家打卡拍照，好讓大家能透過相機保存這一望無際的星空。

奧尻島光污染少，一入夜就可以看到超美的星空。 奧尻島光污染少，一入夜就可以看到超美的星空。 奧尻島光污染少，一入夜就可以看到超美的星空。

奧尻酒廠

📍北海道奥尻町湯浜300

而島上另一個知名景點，就是奧尻酒廠。乃日本離島其中一個酒廠，另一間位於九州長崎。奧尻酒廠所出產的紅酒，因葡萄田由於長時間吹著海風，有著獨特的海鹽味而聞名。此外，這裡的葡萄全為人手採收，百分百在地人手釀造，更顯其珍貴。

最近他們更加開發新的釀酒技術，與日本音響製造商合作，釀酒的同時在紅酒桶內播歌，包括古典樂及奧尻海浪聲。酒廠負責人菅川先生表示，原理與胎教相似。讓紅酒「聽著」不同音樂成長，音樂於酒缸產生的振動，會令紅酒的味道及顏色都有所變化。每款都非常有特色，愛酒之人不妨來這裡品酒，順便買手信！

奧尻酒廠 奧尻葡萄田長時間吹著海風，令生產的紅酒有著獨特的海鹽味。 奧尻酒廠售賣不同類型的紅白酒。 最近他們更與日本音響製造商合作，釀酒的同時在紅酒桶內播歌。 音樂於酒缸產生的振動，會令紅酒的味道及顏色都有所變化。 必吃紅酒雪糕
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