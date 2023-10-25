北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【美食篇】 港幣$160食Omakase壽司/奧尻名物海膽火鍋+超豪華海鮮咖哩

上次介紹完奧尻島的玩樂體驗，當然少不了美食。今次為大家介紹北海道奧尻島3大名物，全部都是以海鮮為主，當中包括壽司、海膽火鍋及豪華海鮮咖哩，一次過帶大家吃勻北海道的鮮味。

北海道奧尻島美食｜ 叶壽司

地址：奥尻郡奥尻町奥尻766

營業時間：17:00-23:00 (不定休)

來到北海道當然要吃海鮮，第一站先帶大家吃壽司。由於奧尻島人口較少，因此大部分餐廳的閉店時間都較早。而這間叶壽司是島上為數不多，開得比較晚的餐廳，晚上11點才閉店。由井田先生與他的兒子主力經營，餐廳設吧檯位及多間個室，私隱度十足。

菜單方面，種類非常豐富，有齊壽司、熟食、串燒等等。今次就點了香港人最喜歡吃的omakase壽司，¥3,200共有10件。比起香港數千元的套餐，絕對是物超所值。一盤有齊三文魚、吞拿魚、鮑魚、貝類等，全部都使用產地的新鮮海產，保證夠新鮮。其中必吃生鮑魚壽司，口感爽脆又不帶任何腥味，非常特別。

除了壽司之外，他們的熟食同樣出色。居酒屋必備的牛筋蘿蔔 (¥700)炆得非常入味；而炸魷魚酥(¥700)亦炸得香脆，用來送酒一流。而這裡更加有之前介紹過的奧尻白酒，白酒配海鮮，更加可以襯托出海鮮的鮮味，非常建議大家點一杯！