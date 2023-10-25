北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【美食篇】 港幣$160食Omakase壽司/奧尻名物海膽火鍋+超豪華海鮮咖哩

上次介紹完奧尻島的玩樂體驗，當然少不了美食。今次為大家介紹北海道奧尻島3大名物，全部都是以海鮮為主，當中包括壽司、海膽火鍋及豪華海鮮咖哩，一次過帶大家吃勻北海道的鮮味。
鳴謝：公益社團法人 北海道觀光振興機構
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記者：Kristy 攝影：Kristy
北海道奧尻島美食｜叶壽司
地址：奥尻郡奥尻町奥尻766
營業時間：17:00-23:00 (不定休)
來到北海道當然要吃海鮮，第一站先帶大家吃壽司。由於奧尻島人口較少，因此大部分餐廳的閉店時間都較早。而這間叶壽司是島上為數不多，開得比較晚的餐廳，晚上11點才閉店。由井田先生與他的兒子主力經營，餐廳設吧檯位及多間個室，私隱度十足。
菜單方面，種類非常豐富，有齊壽司、熟食、串燒等等。今次就點了香港人最喜歡吃的omakase壽司，¥3,200共有10件。比起香港數千元的套餐，絕對是物超所值。一盤有齊三文魚、吞拿魚、鮑魚、貝類等，全部都使用產地的新鮮海產，保證夠新鮮。其中必吃生鮑魚壽司，口感爽脆又不帶任何腥味，非常特別。
除了壽司之外，他們的熟食同樣出色。居酒屋必備的牛筋蘿蔔 (¥700)炆得非常入味；而炸魷魚酥(¥700)亦炸得香脆，用來送酒一流。而這裡更加有之前介紹過的奧尻白酒，白酒配海鮮，更加可以襯托出海鮮的鮮味，非常建議大家點一杯！
北海道奧尻島美食｜御宿菊池
地址：奧尻郡奧尻町宇宮津11番地6
生海膽就吃得多，熟海膽你們又吃過沒有？奧尻島其中一個名物為海
我們其中一晚的住宿—御宿菊池，晚餐就有這個奧尻名物—海膽火鍋。御宿菊池為島內其中一間家庭式住宿，設有獨立房間及公共浴場。入住包一泊二食，其中晚餐有知名的「海膽火鍋」，一揭開鍋蓋就有滿滿金黃色的海膽，另有蝦、海帶等不同配料，超級足料。雖然熟海膽口感較生海膽為粗糙，但煮熟後更顯甜味，湯頭鮮味十足，海膽控絕對要一試。大家亦可以品嚐到奧尻島另一名物鮑魚，有齊燒鮑魚同鮑魚刺身，一次過滿足兩個願望。
北海道奧尻島美食｜北之岬櫻花
地址：奥尻郡奥尻町字稲穂108
營業時間：每日 10:00-15:00
上次都有提到，鍋釣岩為島上其中一個知名景點。北之岬櫻花位於奧尻島的最北端，以新鮮特製海鮮咖哩飯而聞名。它們將咖哩飯製成鍋釣岩的形狀，加入不同海鮮，如原隻鮑魚、帆立貝等等。全部都是由漁夫每天新鮮捕獲，再由店內的姨姨用心炮製，絕對是豪華又誠意滿滿的海鮮咖哩飯。吃完之後可以在旁邊的土產店買手信，如漬物、小食等，當然少不了奧尻酒！