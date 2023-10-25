熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-25 19:00:00

北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【美食篇】 港幣$160食Omakase壽司/奧尻名物海膽火鍋+超豪華海鮮咖哩

分享：
北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【美食篇】 港幣$160食Omakase壽司/奧尻名物海膽火鍋+超豪華海鮮咖哩

北海道旅遊｜北海道奧尻島全攻略【美食篇】 港幣$160食Omakase壽司/奧尻名物海膽火鍋+超豪華海鮮咖哩

上次介紹完奧尻島的玩樂體驗，當然少不了美食。今次為大家介紹北海道奧尻島3大名物，全部都是以海鮮為主，當中包括壽司、海膽火鍋及豪華海鮮咖哩，一次過帶大家吃勻北海道的鮮味。

鳴謝：公益社團法人 北海道觀光振興機構

訂票詳情：E Corporate Travel日本旅遊專門店

記者：Kristy  攝影：Kristy

Ad Block

北海道奧尻島美食｜叶壽司

地址：奥尻郡奥尻町奥尻766

營業時間：17:00-23:00 (不定休)

來到北海道當然要吃海鮮，第一站先帶大家吃壽司。由於奧尻島人口較少，因此大部分餐廳的閉店時間都較早。而這間叶壽司是島上為數不多，開得比較晚的餐廳，晚上11點才閉店。由井田先生與他的兒子主力經營，餐廳設吧檯位及多間個室，私隱度十足。

菜單方面，種類非常豐富，有齊壽司、熟食、串燒等等。今次就點了香港人最喜歡吃的omakase壽司，¥3,200共有10件。比起香港數千元的套餐，絕對是物超所值。一盤有齊三文魚、吞拿魚、鮑魚、貝類等，全部都使用產地的新鮮海產，保證夠新鮮。其中必吃生鮑魚壽司，口感爽脆又不帶任何腥味，非常特別。

除了壽司之外，他們的熟食同樣出色。居酒屋必備的牛筋蘿蔔 (¥700)炆得非常入味；而炸魷魚酥(¥700)亦炸得香脆，用來送酒一流。而這裡更加有之前介紹過的奧尻白酒，白酒配海鮮，更加可以襯托出海鮮的鮮味，非常建議大家點一杯！

菜單種類非常豐富，有齊壽司、熟食等等。 omakase壽司 (¥3,200/10件) 牛筋蘿蔔 (¥700) 刺身盛 (¥1,500) 非常建議大家點一杯奧尻白酒。 叶壽司 餐廳設多間個室，私隱度十足。 叶壽司由井田先生與他的兒子主力經營。
Klook.com

北海道奧尻島美食｜御宿菊池

地址：奧尻郡奧尻町宇宮津11番地6

生海膽就吃得多，熟海膽你們又吃過沒有？奧尻島其中一個名物為海

我們其中一晚的住宿—御宿菊池，晚餐就有這個奧尻名物—海膽火鍋。御宿菊池為島內其中一間家庭式住宿，設有獨立房間及公共浴場。入住包一泊二食，其中晚餐有知名的「海膽火鍋」，一揭開鍋蓋就有滿滿金黃色的海膽，另有蝦、海帶等不同配料，超級足料。雖然熟海膽口感較生海膽為粗糙，但煮熟後更顯甜味，湯頭鮮味十足，海膽控絕對要一試。大家亦可以品嚐到奧尻島另一名物鮑魚，有齊燒鮑魚同鮑魚刺身，一次過滿足兩個願望。

必食奧尻名物—海膽火鍋 鮑魚刺身 燒鮑魚 晚餐份量十足，比得上溫泉酒店！ 御宿菊池

北海道奧尻島美食｜北之岬櫻花

地址：奥尻郡奥尻町字稲穂108

營業時間：每日 10:00-15:00

上次都有提到，鍋釣岩為島上其中一個知名景點。北之岬櫻花位於奧尻島的最北端，以新鮮特製海鮮咖哩飯而聞名。它們將咖哩飯製成鍋釣岩的形狀，加入不同海鮮，如原隻鮑魚、帆立貝等等。全部都是由漁夫每天新鮮捕獲，再由店內的姨姨用心炮製，絕對是豪華又誠意滿滿的海鮮咖哩飯。吃完之後可以在旁邊的土產店買手信，如漬物、小食等，當然少不了奧尻酒！

特製海鮮咖哩飯 (¥2,160) 有齊原隻鮑魚、帆立貝等不同海鮮。 餐廳旁邊亦設有手信區，大家可以買到奧尻島獨有手信。 當然少不了奧尻酒！ 餐廳旁邊亦設有手信區，大家可以買到奧尻島獨有手信。 北之岬櫻花
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受