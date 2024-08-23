北海道旅遊｜富良野秋季旅遊住宿8折 擁抱自然風光！單車導覽/釀酒廠/農場/芝士工廠/獨木舟

北海道富良野旅遊好去處

諾佐酒店為北海道富良野美麗鄉村地區的首家國際酒店，房間設計簡約舒適，價錢相宜而且配套好，自去年開業以來一直深受旅客歡迎。雖然未到滑雪季，但酒店依然為客人準備好一系列活動，配合當地自然風光，絕對適合大家秋季去旅行！推介參加 3.5 小時或 5 小時的單車導覽團，行程將遊覽市內的著名觀光景點，並在當地農場休閒地享用午餐，感受城市之外的悠閒。另外鄰近的空知川風光如畫，亦是激流漂筏及划獨木舟的熱門地點，亦可參與河中垂釣，並以燒烤方式享用自己釣到的鮮魚，非常適合一家大小一起體驗。

富良野除了有美景，亦是農業區，盛產各種天然新鮮的農產品與食材。遊客可以參與新鮮蔬果採摘，體驗從農場到餐桌的烹飪活動，或是前往富良野芝士工廠，親手製作芝士、雪糕和奶油。成人更可到富良野當地的釀酒廠參觀及品嚐葡萄酒，買手信送禮自用都一流。



由即日起至 2024 年 11 月 30 日（最後預訂日為 2024 年 11 月 1 日），透過酒店網站直接預訂連續 3 晚住宿的賓客，若提前 30 天預訂，可享正價 8 折優惠，最後預訂日為 2024 年 11 月 1 日。



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