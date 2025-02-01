北海道旅遊｜必玩3大動物園 睇超萌北極熊/海豹/企鵝

寒冬臘月，又到北海道的旅遊旺季。冬天的北海道除了滑雪，其實動物園更加精彩，尤以寒帶與極地動物稱著，北海道、企鵝、海豹、 流冰天使、雪狐…… 應有盡有，園區面積大好逛，還可以近距離接觸動物，還有大量高質的限定紀念品可買，無論大小朋友一樣玩得開心，即睇北海道3大必玩動物園！
文、圖：戴保倫
札幌市円山動物園 星級北極熊
「円山」為北海道第一個動物園， 開園超過70年， 位於札幌市近郊的円山公園內，四周被原始森林包圍，飼有182種共934隻動物，包括北海道獨有的蝦夷棕熊、蝦夷鹿、雪豹等，人氣動物有齊海豹、小熊貓、長頸鹿、河馬……還有園方自行培育的明星——北極熊。以「生息環境」為主題設計，令園區更貼近動物真正棲息地的自然環境，更以紀念品精美見稱，不乏跟信三郎(一澤帆布)等品牌聯名的限定品 。
札幌市円山動物園
地址：北海道札幌市中央区宮ヶ丘3-1
網址：www.city.sapporo.jp/zoo/index.html
交通：北海道地下鉄東西線「円山公園」站，步行15分鐘。
旭川市旭山動物園 親親海豹
1967年開園的「旭山動物園」，曾被日本國民票選為最受歡迎動物園。佔地廣達15.2公頃，飼有超過110種、650隻動物，足夠逛大半天！園區以「行動展示」設計，不止模仿自然環境，還依照動物的活動特性來佈局，既可讓旅客近距離觀賞，亦能消解動物被觀察的壓力。星級動物除了北極熊、水豚、長頸鹿、小貓熊等等，還有冬天限定的「企鵝散步」，以及特大的海豹館，飼有北海道鄂霍次克海常見的斑海豹。
旭川市旭山動物園
地址：北海道旭川市東旭川町倉沼
網址：www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/
交通：JR「旭川」站前6番巴士站，乘旭山動物園線巴士(41或47番)直達 。
登別Marine NIXE 企鵝巡遊
位於登別的「Marine Park NIXE」(登別尼克斯海洋公園)，1990年開園，飼有400種、超過2萬隻海洋生物，築有水中隧道、銀河水槽等。最大賣點是一年四季都有的「企鵝巡遊」，還有企鵝館、海獅劇場、海豹環游池，以及夏季限定的兒童遊樂場「NIXE Land」，絕對是親子首選。
登別Marine NIXE
地址：北海道登別市登別東町1丁目22番地
網址：www.nixe.co.jp/
交通：JR「登別」站，徒步5分鐘 。