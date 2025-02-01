北海道旅遊｜必玩3大動物園 睇超萌北極熊/海豹/企鵝

寒冬臘月，又到北海道的旅遊旺季。冬天的北海道除了滑雪，其實動物園更加精彩，尤以寒帶與極地動物稱著，北海道、企鵝、海豹、 流冰天使、雪狐…… 應有盡有，園區面積大好逛，還可以近距離接觸動物，還有大量高質的限定紀念品可買，無論大小朋友一樣玩得開心，即睇北海道3大必玩動物園！

文、圖：戴保倫

札幌市円山動物園 星級北極熊

「円山」為北海道第一個動物園， 開園超過70年， 位於札幌市近郊的円山公園內，四周被原始森林包圍，飼有182種共934隻動物，包括北海道獨有的蝦夷棕熊、蝦夷鹿、雪豹等，人氣動物有齊海豹、小熊貓、長頸鹿、河馬……還有園方自行培育的明星——北極熊。以「生息環境」為主題設計，令園區更貼近動物真正棲息地的自然環境，更以紀念品精美見稱，不乏跟信三郎(一澤帆布)等品牌聯名的限定品 。

札幌市円山動物園

地址：北海道札幌市中央区宮ヶ丘3-1

網址：www.city.sapporo.jp/zoo/index.html

交通：北海道地下鉄東西線「円山公園」站，步行15分鐘。