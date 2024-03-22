北海道旅遊｜抓緊北海道雪季的尾巴！開箱富良野新酒店Nozo Hotel 每晚人均$358起

雖然香港春季乍暖還寒，但日本北海道到這一刻都仲落緊雪，不少地區直至五月上甸都依然有雪上活動。如果想趕在雪季完前坐上尾班車，感受冰天雪地的夢幻國度，不如考慮一下在接下來的日子快閃北海道！位於北海道富良野NOZO HOTEL去年12月才正式開業，與富良野滑雪場北之峰區只有三分鐘步行距離，不但方便住客滑雪，更可以通過酒店預約各特色旅遊體驗，一年四季都可以玩得盡興。 文：heidi 鳴謝：Nozo Hotel

開箱富良野最新精品酒店

Nozo Hotel諾佐酒店位於北海道人氣滑雪勝地富良野，設有78間客房及多款適合不同人數入住的房型，包括豪華客房、面積較大的家庭房等，設計用色及材質崇尚自然，結合日式和風元素，大部分房間能夠觀賞到雪景，整體入住感覺安心舒適。餐飲設施方面可謂一應俱全，酒店內有樺木餐廳，提供西式和日式自助早餐、午餐供應薄餅、三文治、壽司及當地時令特色菜等，晚餐則有國際佳餚以及使用當地農場直送的食材製作的美食；而如果想好友相聚，可到布納酒吧酒廊，品嚐特色雞尾酒、北海道啤酒等；另外更有酷酷麵包店每日為客人用心製作香噴噴的出爐麵包。想放鬆身心，酒店內更有水療中心，內有兩個日式浴場，在外玩樂半天後就能靜靜休息，回味旅行間的美好片段。為了方便滑雪旅客，酒店儲物櫃讓大家存放滑雪用品，更加和附近商店合作，使用後的滑雪用品可直接放在酒店內，不需自己歸還，服務貼心。