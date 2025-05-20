北海道旅遊｜星野TOMAMU度假村 雲海平台20周年 5大必玩體驗 煙火show/雲海泡泡浴/Cloud Round

北海道星野TOMAMU度假村是當地的滑雪聖地，向來都是不少人冬季旅遊的住宿首選。不過原來夏季來訪都一樣有驚喜，為慶祝星野TOMAMU度假村內的地標雲海平台20周年，度假村特別推出一系列限定住宿體驗及活動，當中最吸引的必定是雲海20周年紀念方案，入住3日2夜可享超過20 項專屬禮遇，大人小朋友都啱玩。下文即睇星野TOMAMU度假村5大必玩體驗！

5大必玩體驗｜全新打卡位Cloud Round 7月開幕

星野TOMAMU度假村「Cloud9 計畫」的第7個絕景景點將於今年7月登場！這是雲海平台所有景點中海拔最高的一個，坐擁壯麗風景，各位到時候可以坐在懸掛於彎曲框架上的椅子上，從各個角度欣賞雲海的流動，打卡一流。