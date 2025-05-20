北海道旅遊｜星野TOMAMU度假村 雲海平台20周年 5大必玩體驗 煙火show/雲海泡泡浴/Cloud Round

北海道星野TOMAMU度假村是當地的滑雪聖地，向來都是不少人冬季旅遊的住宿首選。不過原來夏季來訪都一樣有驚喜，為慶祝星野TOMAMU度假村內的地標雲海平台20周年，度假村特別推出一系列限定住宿體驗及活動，當中最吸引的必定是雲海20周年紀念方案，入住3日2夜可享超過20 項專屬禮遇，大人小朋友都啱玩。下文即睇星野TOMAMU度假村5大必玩體驗！
5大必玩體驗｜全新打卡位Cloud Round 7月開幕
星野TOMAMU度假村「Cloud9 計畫」的第7個絕景景點將於今年7月登場！這是雲海平台所有景點中海拔最高的一個，坐擁壯麗風景，各位到時候可以坐在懸掛於彎曲框架上的椅子上，從各個角度欣賞雲海的流動，打卡一流。
5大必玩體驗｜必睇周年慶煙火
去日本當然要看煙火show！為慶祝20周年，星野TOMAMU度假村將於指定日期舉行期間限定的花火秀，靈感來自雲海，屆時將可看到漫天七色煙火，非常漂亮！
舉辦日期：
2025年7月19日～8月31日
2025年10月1日～10月14日
以及Cloud Round 開放日（預定2025年7月)
5大必玩體驗｜雲海20周年紀念方案
如果正計劃於今年到訪北海道，必試星野TOMAMU度假村期間限定的雲海20周年紀念方案！當中有9間超過100平方米的客房將會以藍天白雲為主題，入住時可體驗製作祈願雲海美景的「雲海祈福小和尚」，夜晚則可以享用限定的「雲海泡泡浴」，再喝一杯TOMAMU傍晚時即搾的牛奶，睡前戴上柔軟觸感的雲形眼罩，儀式感滿分。
雲海20週年紀念方案
預約期間：現已開始
入住期間：2025年6月1日～10月12日 (三日兩晚計算)
價格：72,800円起 (三日兩晚計算)
包括：RISONARE Tomamu 雙人三天兩晚住宿、體驗、餐食等，共20項與雲相關專屬好禮房數：每日限量9間
*備註：料理內容與食材可能因採購狀況有所變更
5大必玩體驗｜住客限定！雲海平台導覽之旅
入住星野TOMAMU度假村的體驗活動豐富，喜歡探索自然景觀的話，可報名參加與導覽員一同巡遊雲海平台的導覽行程。活動將於清晨搭乘第一班接駁車從飯店出發，並乘坐最早的纜車前往雲海平台，參觀各個觀景點，為由導覽員介紹雲海平台的歷史與每個觀景點的象徵意涵。最後更可返回KUMO Cafe享用雲朵麵包與蛤蜊巧達湯，過一個充實好玩的早上！
舉辦期間 2025年6月1日～8月31日
費用：每人 2,000日圓（僅限 RISONARE Tomamu 住客）
5大必玩體驗｜人氣雲朵蛋糕
來到雲海平台，觀賞風景的同時更可將雲朵吃進肚子裡！雲Cafe推出原創新菜單，以北海道特產果醬（Haskap）和使用Tomamu牛奶製成的奶油製作，打造出宛如雲朵般的外形，入口清爽酸甜，口感輕盈。