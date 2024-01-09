北海道旅遊｜朝聖日本最北端城堡 松前城+松前藩屋敷 體驗江戶生活+試穿武士盔甲 (有片)

來到北海道除了飲飲食食之外，喜歡歷史的你都可以朝聖日本最北的城堡，了解日本史之餘更可以試穿日本傳統盔甲！ 鳴謝：公益社團法人 北海道觀光振興機構 訂票詳情：E Corporate Travel日本旅遊專門店 記者：Kristy 攝影：Kristy

松前城位於北海道南邊，亦是日本最北的城堡。由JR木古內站乘坐巴士即可到達，大家亦可以選擇於函館站乘搭直達巴士，每天共有三班。建於1855年，在1949年天守閣毀於大火，並於1961年重建。 城內種滿約250個品種，約10,000棵櫻花樹，如「南殿櫻」及「染井吉野櫻」等。一到櫻花季，這裡就會變成賞櫻勝地。大家更可以見到1868年戊辰戰爭的時候，炮彈遺留下來的痕跡；而天氣好嘅時候，更加可以在平台遠望到位於本州的青森縣。

除了松前公園與松前城，大家亦可以步行10-15分鐘，到附近的松前藩屋敷。於入口有售賣松前城及松前藩屋敷的門票，大人為620円，而小朋友則是420円。這裡為重現江戶時代的主題園區，所有的建築都是由松前藩的時代流傳下來。經過修復、重建後變成現在的「松前藩屋敷」。 一走進去就可以感受到濃濃的江戶時代感，猶如一個小鎮般。共分為14個不同區域，有齊當時武士及平民的家、商店、旅館等，完美還原重現了江戶時代的松前城。

而最特別一定是穿著武士盔甲的體驗，提供不同款式讓大家選擇，例如武士、忍者、領主、公主等，收費亦不一樣。今次就選擇了最高等級的將軍級別，即是打仗時行最前的領軍人物。選擇好後就好像平時穿和服一般，有專人幫大家穿著。由於將軍為最高級別，因為他的裝束亦較普通武士為輕，一套有齊 頭盔、盔甲及劍等，衣服的重量亦是最重，全部加起來應該有10公斤左右。披上如此有份量的盔甲上戰場，完全可以體驗到江戶時代將軍的厲害！臨走更會有相片及徽章供大家紀念，喜歡日本史的你不妨去朝聖一下啦。