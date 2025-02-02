北海道旅遊｜札幌必食菓子店推薦 百年古蹟菓子名店/貴婦梳乎里

日本的菓子甜點，向以標旁北海道原材料製作為賣點，事實上農產豐富(尤其是奶製品)的北海道，菓子名店輩出，許多都紅到東京甚至揚名海外。精選兩家札幌市中心的菓子名店，好吃之餘，裝潢更值一遊！ 文、圖：戴保倫

北菓樓 百年古蹟中的菓子名店 1991年於北海道砂川市創立的「北菓樓」， 是當地家傳戶曉的菓子店，被譽為北海道3大手信品牌之一。位於札幌的本店為歷史建築，原為舊北海道廳立圖書館，已有近百年歷史。2016年請來國寶級建築大師安藤忠雄，以「Salon」為主題重新改造。內部樓底挑高，安藤簽名式的清水泥配紅磚牆，還有陽光從格子窗悄悄灑落，氣氛優雅而寧靜。1樓為賣店，主打招牌米菓、年輪蛋糕等洋菓子；2樓咖啡廳一室素白，還有高至天花的書架，必吃招牌蛋糕套餐，可以一次過嚐盡戚風蛋糕、雪糕，以及「夢不思議」泡芙等名物。 北菓樓 地址：札幌市中央区北1条西5丁目1-2 網址：www.kitakaro.com 交通：JR「札幌」站，徒步約10分鐘。

椿サロン 貴婦梳乎里Pancake 另一間是2008年創立的「椿サロン」，源自西札幌的自家焙煎咖啡店，藏身札幌車站附近的歐式貴婦商場「Akarenga Terrace」(紅磚露台)內，裝潢優雅古典，附設酒吧和鋼琴，晚上更會變身NIKKA Bar。招牌梳乎里Pancake，使用北海道產小麥麵粉、十勝千年之森牛乳等道產食材製作，現點現做，每件厚達3cm，口感蓬鬆軟綿、入口即化，佐以北海道手工牛油、十勝芝士、十勝紅豆，更滋味滿足。 椿サロン 地址：札幌市中央区北2条西4丁目1番地 赤Akarenga Terrace 1/F 網址：www.tsubakisalon.jp/ 交通：JR「札幌」站，徒歩約5分鐘 。