北海道旅遊｜札幌戶外美術館藝術之森 盤點3大必影打卡位

北海道夏日，除了富良野的薰衣草田，其實札幌市近郊都一樣萬木崢嶸。距離札幌市中心約1小時車程的「真駒内」，設有佔地39公頃的大型藝術公園——「札幌藝術之森」。園內各式工作坊與美術館，焦點是佔地7.5公頃的露天美術館「野外美術館」，正在將藝術與自然美景融為一體，已被列入日本公共建築百選，絕對是打卡天堂。 文、圖：戴保倫

打卡位：雕塑水池 藝術之森座落札幌市南部，整個森林廣達40公頃，從正門進入，首先會經過主建築「藝術之森美術館」和咖啡廳，放眼小橋流水、鳥語花香，真正春色滿園，還有陶藝、木工、景泰藍、織布、版畫等7間工房，以及野外舞臺，旅客可即場參加各式藝術手作體驗，抑或跟本地人一樣，坐在水池邊看看風景、曬曬日光浴，已經夠療癒身心！

藝術融入自然 來到旅程重點的「野外美術館」，佔地7.5公頃的露天美術館，被一片白樺樹林重重包圍的丘陵地帶，74件大型藝術雕塑散落四周，都來自世界各地跟北海道有淵源的藝術家，許多作品都是作家親自到訪後，按照擺設位置的地形風景而特別創作，因此能將藝術完美融入自然之中，風景秀麗之餘，意景更是深遠！

打卡位：人形椅子 當中最著名展品是福田繁雄先生創作的《讓我們變成椅子休息吧》，半蹲半坐的黃色人形排成一列，不斷延伸，當你坐下時也就成為另外一張人形椅子。當日遇上本地小學生來旅行，舉起雙手扮櫈成為指定拍照動作，個個玩得樂此不疲，真正體驗藝術的樂趣！

打卡位：「 7 」 字藝術 另一焦點是，來自著名以色列藝術家Dani Karavan，由7個作品構成的《隱藏的庭園》，穿過一7米高門框，然後逐一經過日晷、7個眼泉，還有70米長的水路，全都和「7」 字有關，寓意時間流逝，更讓人無限聯想。

札幌芸術の森 地址：北海道札幌市南区芸術の森2-75 網址：請按此 交通：札幌地下鉄南北線「真駒内站」，轉乘中央巴士「空沼線・滝野線」，至「藝術之森入口站」下車即達。