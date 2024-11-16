北海道旅遊｜札幌3大必逛海鮮市場！買手信＋食平海鮮

香港剛剛入秋，但北海道已迎來初雪，又到北海道的旅遊旺季！要一嚐最新鮮的海產，一定要到海鮮市場，札幌市內有多個大小市場，即睇 3大必逛海鮮市場！
文、圖：戴保倫
廉價の廚房：二条市場
第一站，是座落札幌市中心、狸小路商店街盡頭的「二条市場」，始建於明治時代初期，漁穫來自札幌市北岸的石狩浜，乃北海道「三大市場」之一，被譽為「札幌人の廚房」。約有50個店家聚集，超過一半為海鮮攤，新鮮蔬果、特產手信應有盡有，定價比一般超市或土產店便宜，巷弄還有大量食堂隱藏 ，向以廉價馳名。
二条市場
地址：札幌市中央区南3条東1丁目～東2丁目
網址：http://nijomarket.com/
交通：地下鐵東西線「Bus center前」站，徒歩3分鐘。
北海道最大：札幌市中央批發市場
距離札幌車站12分鐘車程的「中央批發市場」，規模比二条市場更大，乃北海道最大的海鮮市場。1960年設立，跟築地一樣，分為場內和場外兩部分，場內為批發市場，只供業者進入；場外則聚集超過60個海鮮攤和食堂，尤以螃蟹、魚貝類最聞名，都從北海道不同漁港新鮮直送，新鮮松葉蟹低至￥3,500有交易，比二条市場更便宜。
札幌市中央卸売市場 場外市場
地址：札幌市中央区北11条西21丁目
網址：www.jyogaiichiba.com
交通：JR函館本線「桑園」站，徒歩約10分鐘。
道地早市：札幌朝市
最後是藏身中央批發市場後面的「札幌朝市」，所謂朝市，只限早上營業，由清晨5點開到中午11點。昭和45年(1970年)已設立，原為餐飲店採購食材之用，2009年才開放予一般旅客。場內集合約40家店攤，海產、蔬果、乾貨俱全，並附設廉價海鮮食堂，遊客略少，氣氛更道地，可以安心採購。
札幌朝市
地址：札幌市中央区北12条西20丁目1番2号
網址：www.asaichi-maruka.jp/
交通：地下鐵東西線「二十四軒」站，徒歩約10分鐘。