北海道旅遊｜札幌3大必逛海鮮市場！買手信＋食平海鮮

香港剛剛入秋，但北海道已迎來初雪，又到北海道的旅遊旺季！要一嚐最新鮮的海產，一定要到海鮮市場，札幌市內有多個大小市場，即睇 3大必逛海鮮市場！

文、圖：戴保倫

廉價の廚房 ： 二条市場

第一站，是座落札幌市中心、狸小路商店街盡頭的「二条市場」，始建於明治時代初期，漁穫來自札幌市北岸的石狩浜，乃北海道「三大市場」之一，被譽為「札幌人の廚房」。約有50個店家聚集，超過一半為海鮮攤，新鮮蔬果、特產手信應有盡有，定價比一般超市或土產店便宜，巷弄還有大量食堂隱藏 ，向以廉價馳名。

二条市場

地址：札幌市中央区南3条東1丁目～東2丁目

網址：http://nijomarket.com/

交通：地下鐵東西線「Bus center前」站，徒歩3分鐘。