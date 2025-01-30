北海道星野 TOMAMU冰之酒店 $375食霧冰平台下午茶 體驗真冰天雪地

如果想感受冬日白色浪漫，很多人都會趁冬季到北海道旅遊，欣賞雪景。北海道 星野TOMAMU度假村來有不少好玩設施，其中人氣高企的「冰之酒店」最近再次正式開業，是冬日必去的限定景點！另外星野TOMAMU度假村 山頂上的霧冰平台「KUMO Cafe」亦有全新下午茶，下文即睇介紹！

星野 TOMAMU內的「冰之酒店」再次開業！冰之酒店最大特色，是無論圓頂天花、牆壁及家俱，都是由冰塊建造。戶外更有一個由冰製成的「冰之露天浴池」，溫泉水來自當地占冠村「湯之澤溫泉」，加上周邊被白樺樹環繞，夠晒浪漫！另外冰之酒店亦會於黃昏5點開始給訪客參觀，訂不到房的遊客都可以到場打卡留念！ 入住日期：2025年1月20日至2月28日(預計) 價格：每人每晚28,000円（含稅及服務費） *需要另外預訂RISONARE Tomamu或星野集團Tomamu The Tower的客房。 入住時間：9:40pm / 退房時間：8:00am 費用包含：冰之酒店一晚住宿體驗，冰之露天浴池，冰製迷你吧台，睡袋和室內服 參觀日期：2025年1月20日至年2月28日 參觀時間：5:00pm至9:30pm 費用：免費

霧冰平台「KUMO Cafe」

另外位於星野TOMAMU度假村山頂上的霧冰平台「KUMO Cafe」，亦於2025年1月10日起，開始提供全新的「霧冰平台下午茶」。下午餐展示架靈感來自度假村內嘅「Cloud Walk」觀景台，架上放滿八種以霧冰和白雪山脈為主題的鹹甜美點，同樣是打卡必試。



日期：2025年1月10日至3月31日

價格：每人7,500円（含稅）/每日限6組（每組2人）

*日歸或以TOMAMU會員方案入住客人需額外支付纜車費用（大人2,200円，小學生1,300円，皆含稅）

供應時間：11:30am至3:30pm（尾班纜車下行時間為4:00pm）

*請注意，活動可能因天氣或環境原因而取消。 *菜單可能會根據食材供應情況有所變動。

如果有興趣去星野 TOMAMU體驗以上活動，可透過星野TOMAMU度假村 香港區總代理 PAM Holidays 購買套票。套票已包含 ：

~ 每天自助早餐 ~ 入住期間免費使用「微笑海灘」及「Kirin-no Yu」 ~ 每晚住宿均附送「雲海平台」纜車來回券 乙張 #客房附設免費Wi-Fi上網