北海道星野TOMAMU度假村秋季全攻略【住宿+餐廳篇】獨立按摩浴缸+桑拿房 必食成吉思汗燒肉

北海道貴為滑雪勝地，距離新千歲機場最近的星野TOMAMU度假村，冬日吸引到不少旅客及滑雪愛好者到訪。惟冬天總是一房難求，大家可以選擇秋天入住！以下為大家介紹TOMAMU秋季全攻略，入住豪華式套房，有齊獨立按摩浴池及桑拿，更有多個打卡位及秋季限定活動。即睇詳情！ 圖文：Kristy 鳴謝：星野集團、樂桃航空、PAM Holidays

星野TOMAMU度假村為北海道熱門滑雪度假村之一，由新千歲機場搭乘JR，最快73分鐘到Tomamu JR站，再轉乘穿梭巴士5分鐘就即可到達。整個園區佔地逾100公頃，鄰近有滑雪場。主要住宿分為「RISONARE Tomamu」及「Tomamu The Tower」兩間。雖然附近沒有便行店，但兩邊酒店均設有商店，售賣各種手信、明信片，零食如布甸、杯麵、牛奶、乳酪都應有盡有。

RISONARE Tomamu 記者今次入住「RISONARE Tomamu」，位於度假村較高位置，由針葉樹圍繞。大堂設有多個休憩空間，更有24小時Book & Café，除了大量北海道相關書籍外，更提供自助式免費咖啡及茶飲。

酒店最大賣點為所有客房均是寬敞豪華套房，面積達100平方公尺以上，一個家庭入住都綽綽有餘。房型主打套房、設計套房、雲朵主題及滑雪主題套房。房間主要分為客廳、睡房及浴室3部分，其中浴室設獨立按摩浴缸及桑拿房，更有落地大玻璃，大家可以一邊浸浴，一邊欣賞美景。



The Tower Tomamu 而「The Tower Tomamu」則位於度假村的中心地帶，提供5種房型包括標準房、家庭房、嬰兒/幼兒家庭房、森林及鮭魚主題房。主打簡約溫馨設計，無論是家庭、情侶還是閨蜜入住都非常適合！

酒店餐廳推介 必食兩大自助餐 + 成吉思汗燒肉 度假村內擁有20多間餐廳，更設餐廳街—hotalu street，日式、西式、自助餐、燒肉都應有盡有。當中非常推薦「hal」及森林餐廳「Nininupuri」，均提供早晚自助餐。有齊大量海鮮、刺身，更有即叫即製法式吐司、Pizza、牛扒等等，非常適合有選擇困難症的你！惟自助餐非常受歡迎，建議大家提早預約。

來到北海道當然要吃「成吉思汗燒肉」，其實是烤羊肉料理的一種，將羊肉及蔬菜放在圓形鐵鍋中燒烤。提供各款肉類拼盤，除了羊肉外，推介大家必試較伙少見的鹿肉及羊舌，前身肉汁鮮嫩且沒有騷味，後者比起牛舌更有嚼勁，爽脆彈牙！

星野TOMAMU度假村 地址：Naka-Tomamu, Shimukappu, Yufutsu-gun,Hokkaido 079-2204 官方網站：請按此 Hal (可使用早餐券) 地址：Tomamu The Tower 價錢：【晚餐】大人¥ 5,500 / 7-11歲 ¥4,000 / 4-6歲 ¥2,800 【早餐】大人¥2,600 / 7-11歲 ¥1,900日圓 / 4-6歲 ¥1,400 Nininupuri (可使用早餐券) 地址：Village Alpha 【晚餐】大人 ¥3,900 / 7-11歲 ¥2,700 / 4-6歲 ¥2,000 【早餐】大人 ¥2,600 / 7-11歲 ¥1,900 / 4-6歲 ¥1,400 Hokkaido Jingisukan KING 地址：Foresta Mall 營業時間：11:00-22:00