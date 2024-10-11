北海道星野TOMAMU度假村秋季全攻略【玩樂篇】 6大秋季必玩推介 水之教堂+雲海平台打卡/與羊共眠

上次為大家開箱星野TOMAMU度假村，入住豪華式套房，更品嚐北海道獨有成吉思汗燒肉。除了住宿及餐廳，度假村內亦有不少玩樂活動供住客參加，有齊打卡、運動及大自然體驗，即使非滑雪季入住都可以盡情玩！ 圖文：Kristy 鳴謝：星野集團、樂桃航空、PAM Holidays

微笑海灘 秋冬都可以游泳！度假村內的室內泳池「微笑海灘」，全年保持在30度以上，更有日本最大的30x80米的人造浪泳池，TOMAMU度假村住客免費入場。即使沒有帶泳衣都不怕，大家可以即場租借泳衣、水泡等用具，價格由¥1,100起。館內亦有露天浴場「木林之湯」，夜晚邊浸邊觀星！ 營業時間：11:00-20:00 (最後入場19:00) 入場費：住客免費；非住客大人 ¥2,600 / 7-11歲 ¥1,000

水之教堂 不少人都對日本舉辦婚禮有憧憬，度假村內有著由知名建築師安藤忠雄所設計的「水之教堂」。十字架聳立於水上，給人一種神聖莊嚴感。冬天的時間土地更會被白雪覆蓋，更添浪漫感，吸引不少日本及外國人在這裡約定終生。 開放時間：20:30-21:30 (最後入場21:25)

雲海平台 度假村的打卡重點，一家非「雲海平台」莫屬！位於TOMAMU山海拔1,088公尺，乘坐園內巴士到「Resort Center」，再搭乘纜車13分鐘即可抵達山頂。不少住客都會選擇在清晨出發上山，搶先看到壯觀的日出雲海。 它們更推出「Cloud9計劃」，未來將設9個打卡位，為遊客多個觀賞雲朵的方式。目前已有6個以雲為主題的觀景點，包括雲海高椅、雲海步道、雲朵吊床等。落山前必去Kumo Cafe，品嚐多款以雲朵為主題的甜品！ 開放日期：2024年5⽉9⽇-10⽉15⽇ 價格：大人¥1,900/ 7-11歲 ¥1,200 (The Tower + RISONARE住客免費) 時間：5:00-8:00 (纜車最後發車時間)

農場下午茶 度假村推出秋季限定的「農場下午茶」，以星野農場的乳製品製作而成，有齊多款甜品及鹹點。使用各種螃蟹、鮭魚及藍靛果等的北海道特有食材，搭配象徵秋天的南瓜及栗子等，提供總共10種的不同風味。此外，隨下午茶更會附上奶茶，以農場所飼養的荷蘭乳牛、娟珊牛和瑞士黃牛的牛奶沖泡而成。大家可以一邊眺望草原景色，一邊嘆下午茶，絕對是一等一享受！ 日期 :2024年9月1日-10月31日 時間 :13:00-17:00 價格: ¥7,000/位 (含稅) 預約: 請按此 (7天前預約)

農場下午茶

薯仔沙律祭典 薯仔為北海道代表食材之一，其中薯仔沙律更是日式料理中經常出現的料理之一！度假村推出「薯仔沙律甜筒祭典」，共有100種色彩繽紛的薯仔沙律，再將沙律球放在甜筒杯上變成「雪糕」，以全新方式品嘗薯仔沙律。齊備各種口味，包括鹽辛帆立貝、豬肉丼、山葵、藍靛果、TOMAMU牛奶、紅豆等，創意度十足！ 日期: 2024年9月1日-10月31日 時間: 15:00-21:00 價格: 薯仔沙律甜筒 ¥500、8種薯仔沙律聖代 ¥1,500 (數量限定) 地點: hotalu street「cafe&bar tukino」

與羊共眠 入住TOMAMU經常都可以在園內看到動物的蹤影，酒店因此推出多個親親小動物活動。除了可自駕高爾夫球車兜風，及能近距離地觀察牧場區的動物外。它們更推出「與羊群一起享受吊床午睡」，大家可以到草原中的吊床區內，與羊群們一起午睡，來個超近距離接觸！ 營業期間：2024年4月26日～2024年10月31日 時間：9:00-17:00 地點：GAO Outdoor Center 費用：免費