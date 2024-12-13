北海道甜點品牌SNOW SAND登陸香港K11 Art Mall 必買超人氣生朱古力夾心餅

北海道超人氣甜點品牌「SNOWSAND」於即日起至2025年1月5日於 K11 Art Mall 首度開設首間期間限定店，為大家帶來品牌招牌產品「SNOWSAND 生朱古力夾心餅」及「SNOWBALL 雪球生松露朱古力」，品牌商品每年只在冬季限定發售，今次在香港就能買到實屬機會難得，大家一於把握入手機會！

來自北海道的甜點品牌SNOWBALL SNOWSAND來自日本北海道，品牌主打以北海道放牧冬季牛乳製作生朱古力甜點，擁有自家牧場供應牛乳，並堅持使用最優質的北海道冬季牛乳，冬季牛乳入口香濃醇厚，令做出來的甜點更加美味。SNOWSAND的商品只在冬季限定發售，因此每到冬季在日本都會引起搶購熱潮，累積銷量更突破 600 萬枚，客人在東京、大阪、名古屋，及札幌的期間限定店更需要排隊 2 小時搶購！

必搶2大人氣商品 如果未試過品牌出品，建議兩款都可以購入，同樣可以品嚐到北海道冬季牛乳的幼滑滋味！SNOWSAND 生朱古力夾心餅（$145/8件/$295/16件），每枚貓舌餅均以鐵板燒製，鬆脆之餘富有牛油香氣，夾上北海道放牧牛乳製成的生朱古力，表層鬆脆，內餡香甜柔滑。SNOWBALL雪球生松露朱古力（$115/9件）， 用上放牧牛乳製成的鮮奶油製作，再裹上一層生朱古力粉，吃起來像牛奶雪糕般醇厚幼滑。 SNOWSAND K11 Art Mall 期間限定店

日期：2024 年 12 月 6 日（星期五）至 2025 年 1 月 5 日（星期日）

地址：九龍尖沙嘴河內道 18 號 K11 ART MALL 地下中庭

營業時間：11:00 - 21:00