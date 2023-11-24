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生活
2023-11-24 18:00:00

北海道酒莊攻略！一次過遊歷3間紅酒廠 免費試飲紅酒/葡萄田野餐體驗/必食紅酒雪糕

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北海道酒莊攻略！ 一次過遊歷3間紅酒廠 免費試飲紅酒/葡萄田野餐體驗/必食紅酒雪糕

北海道酒莊攻略！ 一次過遊歷3間紅酒廠 免費試飲紅酒/葡萄田野餐體驗/必食紅酒雪糕

北海道向來都是旅客眼中的「寶藏」，除了擁有自然美景外，它的食材更是得天獨厚地新鮮。而近期最流行的一定非紅酒莫屬！記者今次帶大家遊走北海道地區內4間紅酒廠，除了可以免費試飲紅酒外，大家更可以在葡萄田進行野餐體驗！

 

鳴謝：公益社團法人 北海道觀光振興機構

訂票詳情：E Corporate Travel日本旅遊專門店

記者：Kristy  攝影：Kristy

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北海道紅酒｜小樽Wine Gallery

小樽向來都是外國人遊北海道必去景點之一，除了小樽運河、天狗山等人氣景點外。愛酒人士亦可以到訪小樽Wine Gallery。經翻新後於今年1016日重新開業，提供5種不同酒廠見學課程。初學者可以選擇參與最基本的 (2,200/)，由工作人員帶大家參觀酒廠內部設施，例如發酵、釀酒所用到的工具及巨型酒桶等。另有「虛擬葡萄園」，大家可以在這裡近距離接觸佔地447公頃的「鶴沼葡萄園」；以及「復古櫃」，展出大量代表酒莊歷史的珍貴老年份葡萄酒。完成後參觀大家亦可以免費飲用由職員推薦的兩杯葡萄酒。參與Premium見學的遊客 (5,500/)，更可以在由葡萄酒儲藏室(Keller)改建而成的品酒室，用Riedel原始酒杯品嚐葡萄酒。

大家亦可以在酒莊的商店裡以自助投幣方式試飲葡萄酒，500円可以任飲6杯。與一般酒廠不同，小樽Wine Gallery的試飲使用酒杯而非膠杯，務求令讓顧客可以最佳方式品嚐紅酒。

地址：北海道小樽市朝里川温泉1-130

見學收費：

Premium Course 5,500/人；約90分鐘

基本Course 2,200/人；約30分鐘

官方網站：https://www.hokkaidowine.com/contents/gallery/index.html

小樽Wine Gallery於今年10月16日重新開業。 小樽Wine Gallery於今年10月16日重新開業。 由工作人員帶大家參觀酒廠內部設施。 由工作人員帶大家參觀酒廠內部設施 由工作人員帶大家參觀酒廠內部設施 參與Premium見學可在貴賓室品嚐紅酒。 大家亦可以在酒莊的商店裡以自助投幣方式試飲葡萄酒，500円任飲6杯。 大家可以看小樽灣的景色品酒。 大家可以看小樽灣的景色品酒。 當然少不了紅酒雪糕，只需300円就可以食到！ 售賣多款紅酒 售賣多款紅酒
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北海道紅酒｜余市細山Vineyard

除了小樽外，余市同樣都是孕育紅酒的好地方。一面向海、三面環山的地形，再加上較溫暖的氣候，因此非常適合種植葡萄。

位於余市的「細山Vineyard」，由細山一家經營，整個農田為10公頃，種有不同蔬果，如葡萄、蘋果、粟米、車厘子等。當中以葡萄佔地最多，足足6.5公頃，即約1.5個東京巨蛋般大。他們種有共8款不同種類的葡萄，包括ChardonnayMerlotBacchu等。收割後全部都會用來製成十勝紅酒或白酒。在見學期間，大家更可以即場摘除葡萄品嚐，釀酒用的葡萄與一般食用葡萄味道不同，皮厚肉薄但果籽較多，味道亦比較濃郁。

此外，它們亦提供葡萄田野餐體驗。參觀完農田後，大家將會坐在田園中間，一邊品嚐十勝葡萄酒，一邊吃余市名物—蘋果批。

地址：余市町栄町756番地

見學收費：4,700/

余市同樣都是孕育紅酒的好地方。 細山Vineyard為10公頃，種有不同蔬果，當中以葡萄佔地最多。 細山Vineyard種有共8款不同種類的葡萄。 細山Vineyard種有共8款不同種類的葡萄。 更有機會即場摘除葡萄品嚐。 更有機會即場摘除葡萄品嚐。 大家可以體驗在葡萄田中嘆紅酒！ 大家可以體驗在葡萄田中嘆紅酒！ 大家可以體驗在葡萄田中嘆紅酒！ 大家可以體驗在葡萄田中嘆紅酒！

北海道紅酒｜奧尻酒廠

北海道共有500多個小島，當中有人居住的只有15個，而奧尻島就是其中一個。奧尻酒廠乃日本離島其中一個酒廠，原本是為了振興離島而成立。其出產的紅酒，使用島上經過海風吹拂的葡萄。其葡萄田由於長時間吹著海風，有著獨特的海鹽味而聞名。此外，這裡的葡萄全為人手採收，百分百在地人手釀造，更顯其珍貴。

最近他們更加開發新的釀酒技術，與日本音響製造商合作，釀酒的同時在紅酒桶內播歌，包括古典樂及奧尻海浪聲。酒廠負責人菅川先生表示，原理與胎教相似。讓紅酒「聽著」不同音樂成長，音樂於酒缸產生的振動，會令紅酒的味道及顏色都有所變化。每款都非常有特色，這裡紅酒試飲全部免費。愛酒之人不妨來這裡品酒，順便買手信！

另外，記者亦非常推薦大家一定要吃這裡的紅酒雪糕。雖然只是普通的杯裝雪糕，但奶味非常濃郁，帶微微葡萄的香氣，比一般便利店的雪糕還要好吃！

地址：北海道奥尻町湯浜300

見學收費：免費

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奧尻酒廠售賣不同類型的葡萄酒。 奧尻酒廠 奧尻酒廠 最近酒廠與日本音響製造商合作，釀酒的同時在紅酒桶內播歌。 最近酒廠與日本音響製造商合作，釀酒的同時在紅酒桶內播歌。 音樂會令紅酒的味道及顏色都有所變化。 紅酒雪糕 300円 葡萄田由於長時間吹著海風，有著獨特的海鹽味而聞名。 奧尻酒廠全部試飲都是免費！
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