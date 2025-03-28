不知從哪時開始，車站、路牌成為旅行打卡熱場景，其實北海道擁有大量秘景車站，散落全道南北西東，不止得個牌，真正靚景、有特色、有故事，絕對值得專程前往，即Check3大美景車站。

舊幸福駅 戀愛地標

原為1987年廢線的JR廣尾線車站，荒廢多年，因為日本NHK電視台一齣以愛國至幸福駅為題的旅遊節目《幸福への旅 》，令廢棄小車站一夜爆紅！原名「幸震町」的幸福町，由於多福井人移居，為思念故鄉而改名「幸福」。昔日的車票因印有幸福二字，變成愛情護身符，一年大賣300萬枚超誇張。現在車站內外均貼滿粉紅色的幸福車票，旁邊有2台舊火車和「幸福の鐘」等打卡位，還有紀念品店和Café，已成戀人聖地。

帶廣 舊幸福駅

地址：北海道帯広市幸福町東1線

交通：JR「帯広」駅前乘搭往広尾(60號)的十勝巴士，於終站下車即達。