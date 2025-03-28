不知從哪時開始，車站、路牌成為旅行打卡熱場景，其實北海道擁有大量秘景車站，散落全道南北西東，不止得個牌，真正靚景、有特色、有故事，絕對值得專程前往，即Check3大美景車站。
文、圖：戴保倫
舊幸福駅 戀愛地標
原為1987年廢線的JR廣尾線車站，荒廢多年，因為日本NHK電視台一齣以愛國至幸福駅為題的旅遊節目《幸福への旅 》，令廢棄小車站一夜爆紅！原名「幸震町」的幸福町，由於多福井人移居，為思念故鄉而改名「幸福」。昔日的車票因印有幸福二字，變成愛情護身符，一年大賣300萬枚超誇張。現在車站內外均貼滿粉紅色的幸福車票，旁邊有2台舊火車和「幸福の鐘」等打卡位，還有紀念品店和Café，已成戀人聖地。
帶廣 舊幸福駅
地址：北海道帯広市幸福町東1線
交通：JR「帯広」駅前乘搭往広尾(60號)的十勝巴士，於終站下車即達。
舊愛國駅 鐵道博物館
同樣因為NHK旅遊節目爆紅的廢棄舊車站，距離舊幸福駅約11公里，現在改建成露天的鐵道博物館。月台停泊了一台19671號舊國鐵蒸氣機關車，站舍旁邊還有戀人聖記念碑、巨型幸福車票、心形水池廣場等打卡地標。從幸福駅走到愛國駅，一定能幸福。
帶廣 舊愛國駅
地址：北海道帯広市愛国町基線39−40
交通：JR「帯広」駅前乘搭往広尾(60號)的十勝巴士，於「愛国」站下車 。
稚內駅 日本最北端車站
位處北海道最北端的「稚內」，也是日本領土的最北，市內所有事物皆被冠上「日本最北」稱號，包括日本最北的車站。1928年啟用，前稱「稚內港」駅，1939年改名為稚內。車站大堂、月台和駅外都設置「日本最北端」字樣看板給你打卡。但最有紀念價值的，一定是「最北端 到達証明書」，可到駅內的観光案内所免費索取，難怪吸引全國各地鐵道迷來朝聖。
稚內駅
地址：北海道稚内市JR稚內駅
網址：www2.jrhokkaido.co.jp/global/chinese/
交通：JR「稚內」駅下車。