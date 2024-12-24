北海道3大青池秘景 美瑛白金青池/阿寒湖神之子池/富良野鳥沼公園

北海道美瑛的白金青池，因奇幻的青藍色湖水美景，成為蘋果電腦開機Wallpaper，被譽為一生總要看一次的日本絕景。其實北海道的青池秘景，不只得美瑛一個，即睇3大青池絕景。

文、圖：戴保倫

美瑛白金青池：人間 Wallpaper

被譽為「人間Wallpaper」的青池，藏身美瑛町白金溫泉、海拔標高約500米的森林中。原為1988年十勝岳爆發後，在美瑛川截留而形成的人造湖，因泉水中含有豐富礦物和鋁，在陽光折射下呈現夢幻的鈷藍色彩。水深只有2.5～5米，池中佈滿白樺枯木，倒映池上互相輝映，充滿意境。 隨着天氣變化，四季景致各異，附近設有停車場和小食亭等設施，每逢冬季還有夜間點燈，因此旅客也最多，想靜靜地觀賞或拍照敬請早起。