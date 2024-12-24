北海道3大青池秘景 美瑛白金青池/阿寒湖神之子池/富良野鳥沼公園

北海道美瑛的白金青池，因奇幻的青藍色湖水美景，成為蘋果電腦開機Wallpaper，被譽為一生總要看一次的日本絕景。其實北海道的青池秘景，不只得美瑛一個，即睇3大青池絕景。
文、圖：戴保倫
美瑛白金青池：人間Wallpaper
被譽為「人間Wallpaper」的青池，藏身美瑛町白金溫泉、海拔標高約500米的森林中。原為1988年十勝岳爆發後，在美瑛川截留而形成的人造湖，因泉水中含有豐富礦物和鋁，在陽光折射下呈現夢幻的鈷藍色彩。水深只有2.5～5米，池中佈滿白樺枯木，倒映池上互相輝映，充滿意境。 隨着天氣變化，四季景致各異，附近設有停車場和小食亭等設施，每逢冬季還有夜間點燈，因此旅客也最多，想靜靜地觀賞或拍照敬請早起。
阿寒湖神之子池：隱世魔湖
位於北海道東部、摩周湖45分鐘車程的秘景「神の子池」，由摩周湖伏流水湧出而形成，水深5米卻不可思議的清澈見底，由於水溫終年保持8℃，即使盛夏也水溫冰涼，故池底枯木不易腐爛，水質清澈、透明度極高，令池底的枯木清楚可見。加上陽光照射，呈現寶石般的奇幻湛藍，攝人魔力般的景觀，媲美美瑛的青池。
富良野鳥沼公園 ：第2個青池
座落富良野南部的「鳥沼公園」，為天然湧泉的水沼澤，連冬季也不會結冰。原本透明的水色，因為2016年颱風重創北海道，令池水突變成碧綠色，照映周圍環繞的水杉，景色猶如仙境般夢幻。更神奇的是，水色會隨住光線變化而轉變，冬季甚至冒出朦朧白煙，雲霧繚繞，被譽為第2個青池。