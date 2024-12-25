北角匯醇酒美食嘉年華 維港海景前品嘗超過40款人氣美酒 特設毛孩專屬美食

新年不妨與摯愛於維港海景前品嚐精選環球美食美酒，共度微醺一刻。北角會一連四日舉辦【醇酒美食嘉年華@北角海濱】，活動為各位帶來超過40款的精選環球美酒，同時提供多款特色佐酒美食，包括世界冠軍級芝士、法國鴨鵝肝醬及西班牙火腿等，在維港迷人的海景前以舌尖環遊世界。如果對品酒有興趣的話，不妨參加品酒教室，學習調酒、美酒與食物搭配的技巧。另外，現場更提供一系列毛孩專屬食物，毛孩父母可帶同寵物到「毛小孩 Pawty Zone」，與愛寵一同品嚐「美酒」美食、參與工作坊以及打卡，收藏每個與毛孩重要回憶。

超過 40 款環球美酒 享受微醺時刻 2025年1月2至5日指定時間，北角匯二期露天廣場將舉行「微醺市集」。屆時超過40款世界各地美酒將齊集現場，當中包括葡萄酒、中國白酒、日本清酒、韓國燒酒、氈酒、芬蘭伏特加等，最受矚目必屬意大利熔岩酒莊海拔760紅酒、中國貴州「珍酒」及南非著名品牌 Vinette 罐裝葡萄酒 JUNO merlot 2024。意大利熔岩酒莊海拔760紅酒是香港首位自設葡萄園及酒莊的釀酒師Stef Yim，其在意大利西西里Etna火山的傑作；中國貴州「珍酒」，酒體醇厚，其香料及豆類發酵味道層次豐富，餘韻悠長；南非著名品牌Vinette透過創新技術，在鋁罐中注入葡萄酒， 製成JUNO merlot 2024，奪得Gilbert & Gaillard國際葡萄酒挑戰賽中的金獎！

免費品酒教室 美酒又怎少得少佐酒美食。曾獲得於國際盲選芝士比賽中被選為世界冠軍的荷蘭 Gouda Cheese Hugo’s Kaas，發酵期長達18個月左右，比一般芝士重牛奶味，屬佐酒首選。法國傳統美食品牌Maison Argaud的鴨鵝肝醬、鴨肉醬及鴨腿亦為佐酒好選擇。如果不懂得如何搭配美食與美酒的話，不妨參加「品酒教室」。專業葡萄酒導師 Esther Lee會在「Wine Pairing 美酒配對工作坊」教各位美酒與美食配對的基礎知識及技巧。此外，現場特設多個酒莊主題遊戲，讓大眾體驗品酒的樂趣，費用全免。