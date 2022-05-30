熱門搜尋:
C觀點 SILICON HILL 姜濤 猴痘 疫苗通行證 新盤 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-30 12:45:14

北角好去處 | 新藝術空間「油街實現」勁多打卡位！必睇旋轉樹木超壯觀

分享：

油街實現多媒體新藝術空間帶來視覺衝擊。

位於北角「油街實現」新藝術空間已於上周開放，它在2019年進行擴展計畫，與毗連超過3,000平方米的戶外空間結合，令全場總面積增至5,000平方米。新空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。今次打響頭炮的10個藝術項目，引人注目，其中「賞森·悅木」與「新域混」是今年七一慶祝回歸25周年重頭展覽，其他連同「貳零貳貳同學」、「連里」、數碼繆」、三假」等加入藝術與多媒體元素，絕對值得抽時間一訪。

美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的動力裝置，在油街種植10多棵龍柏樹，其中3棵以傾斜10種植在轉盤轉動時陰影、光線及圖案交錯，讓市民感受到「非自然的自然」寧靜時刻

新域混

韓國藝術團隊d'strict與本地多媒體yucolab合作，數碼科技融入藝術創作內，以3D數碼藝帶來像真度超高的兩幅巨型──「海浪「鯨魚

展期：即日至2023331

時間：星期一2pm-8:30pm；星期二至日：10am-8:30pm
放映時間：00分及30

 

貳零貳貳同學會將玻璃屋變成一個生活體驗圖書館。

貳零貳貳同學

由12位藝術家及創意單位在油街玻璃屋內展示一系列藝術活動，每個單位以展示、表演與活動形與公眾進行兩星期的生活交流，將玻璃屋變成一個生活體驗圖書館，與市民創建貳零貳貳年的生活記錄。

展期：即日至1113
 

連里枝是美學和實用兼備的藝術座椅。

連里

建築工作室napp studio設計了一組美學和實用兼備的藝術座椅，輕巧靈活，可因應環境所需，輕易地拼湊出不同組合，置身其中充分體驗設計與日常生活息息相關。

日期：即日至20233

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受