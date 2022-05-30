北角好去處 | 新藝術空間「油街實現」勁多打卡位！必睇旋轉樹木超壯觀

位於北角「油街實現」新藝術空間已於上周開放，它在2019年進行擴展計畫，與毗連超過3,000平方米的戶外空間結合，令全場總面積增至5,000平方米。新空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。今次打響頭炮的10個藝術項目，引人注目，其中「賞森·悅木」與「新域混影」是今年七一慶祝回歸25周年重頭展覽，其他連同「貳零貳貳同學會」、「連里枝」、「數碼繆思」、「三假山」等加入藝術與多媒體元素，絕對值得抽時間一訪。

由美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的動力裝置，在油街種植10多棵龍柏樹，其中3棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時陰影、光線及圖案交錯，讓市民感受到「非自然的自然」寧靜時刻。

新域混 影 韓國藝術團隊d'strict與本地多媒體yucolab合作，將數碼科技融入藝術創作內，以3D數碼藝術帶來像真度超高的兩幅巨型作品──「海浪」與「鯨魚」。 展期：即日至2023年3月31日 時間：星期一2pm-8:30pm；星期二至日：10am-8:30pm

放映時間：逢00分及30分

貳零貳貳同學 會 由12位藝術家及創意單位在油街玻璃屋內展示一系列藝術活動，每個單位以展示、表演與活動形式與公眾進行兩星期的生活交流，將玻璃屋變成一個生活體驗圖書館，與市民創建貳零貳貳年的生活記錄。 展期：即日至11月13日

