北角美食｜大角咀台菜「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」開新店 巨型滷排骨便當+紅燒牛腱湯麵

大角咀人氣台灣餐廳「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」最近在北角開設新分店，附近街坊有口福了！「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」由幾位熱愛台灣菜的香港人創立，以巨型滷排骨鐵路便當打響名堂，開業短短幾年已經很有口碑，很多客人都專程捧場。
台灣巨型滷排骨便當
「我們最出名的就是滷排骨便當，在台灣也是最受歡迎的便當，台灣的朋友在坐火車或生活日常也很喜歡吃。我們這裡和台灣的做法有少許不同，配合了香港人的口味，做得比較香口。」老闆呀嘉解釋說。那個滷排骨便當($68)，單看賣相顏色以為炸得過火，但原來是沾滿了滷水汁，嗅起來香噴噴，非常吸引。製作時先將排骨炸得脆身，再用秘製台式滷水汁輕輕浸泡，排骨厚切之餘，外形比手掌還要大，排骨蓋過整碗飯，份量誇張，難怪大受歡迎！
超濃郁紅燒牛腱湯麵
北角分店的餐牌亦新增了麵食，如紅燒牛腱湯麵、香酥魚菲力湯麵、清酒蛤蜊湯麵等，很有台灣風味。「最主打的當然離不開紅燒牛肉麵，湯底我們運用了不同的蔬果和香料，八角花椒、辣椒和豆瓣醬之類調味，雖說秘方不能分享，但我們加入了很多調味料進去，令湯底味道非常豐富。」老闆呀嘉指當中紅燒牛腱湯麵($80)最有代表性，湯底和食材都誠意十足，用上貴價牛腱肉，筋和肉比例適中，燜煮得入味，再配上特別訂製的自家配方黑蕎麵，麵質軟彈掛汁，在香港想吃好味台灣牛肉麵又多個選擇了。
那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙
地址：北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號舖