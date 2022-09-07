北角美食｜大角咀台菜「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」開新店 巨型滷排骨便當+紅燒牛腱湯麵

大角咀人氣台灣餐廳「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」最近在北角開設新分店，附近街坊有口福了！「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」由幾位熱愛台灣菜的香港人創立，以巨型滷排骨鐵路便當打響名堂，開業短短幾年已經很有口碑，很多客人都專程捧場。

台灣巨型滷排骨便當

「我們最出名的就是滷排骨便當，在台灣也是最受歡迎的便當，台灣的朋友在坐火車或生活日常也很喜歡吃。我們這裡和台灣的做法有少許不同，配合了香港人的口味，做得比較香口。」老闆呀嘉解釋說。那個滷排骨便當($68)，單看賣相顏色以為炸得過火，但原來是沾滿了滷水汁，嗅起來香噴噴，非常吸引。製作時先將排骨炸得脆身，再用秘製台式滷水汁輕輕浸泡，排骨厚切之餘，外形比手掌還要大，排骨蓋過整碗飯，份量誇張，難怪大受歡迎！