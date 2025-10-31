匯聚九州釀造精粹｜福岡與佐賀縣十大酒造將親臨香港呈獻佳釀

今年秋季，香港灣仔將迎來盛大品酒活動，讓愛酒人士一次過暢遊九州福岡及佐賀酒。福岡縣及佐賀縣十間酒商將親臨香港，參與「第17屆香港國際美酒展」以及11月8日下午於灣仔舉行的商談會，提供難得的品飲與交流體驗。 品味福岡與佐賀精釀佳釀！香港國際美酒展與日本酒商談會 福岡縣與佐賀縣位於日本九州地區，以其卓越的日本酒釀造技藝聞名遐邇。當地酒造充分運用優質水源及歷史悠久的釀造技術，精心打造出風味豐富、口感層次分明的清酒與燒酎，展現出獨特的地域特色與精緻工藝。 為推廣福岡縣與佐賀縣日本酒的魅力，十間來自兩縣的酒商將親臨香港，參與「第17屆香港國際美酒展」以及11月8日下午於灣仔舉行的商談會。參加者將有難得機會親自品嚐多款清酒、燒酎及利口酒，並可與酒商代表面對面交流，深入了解酒款特性與釀造理念。

【第17屆香港國際美酒展】 日期及時間： 業內買家：2025年11月6-7日（星期四-五） 10:00 – 19:00 公眾人士：11月8日（星期六） 10:00 – 18:00 地點：香港會議展覽中心 展位 3CB11-B15 【福岡縣及佐賀縣日本酒商談會】 日期：2025年11月8日 時間：14:30-17:30 地點：香港諾富特世紀酒店（香港灣仔謝斐道238號） ※如欲報名，請電郵至 [email protected] 或 WhatsApp／致電852-23950960。 福岡及佐賀十間酒商精選推介

【Kyoho Winery 巨峰酒莊】巨峰葡萄酒 Sweet 以日本代表性的巨峰葡萄釀製而成，充分發揮出巨峰品種特有的濃郁果香與圓潤口感，是一般釀酒用葡萄無法呈現的獨特風味。酒體柔和細膩，帶有淡淡甜味與自然的果實旨味，入口順滑、餘韻溫潤。

【片岡酒造】日本酒（純米吟釀）東峰一献 ひやおろし 位於福岡縣東端東峰村的片岡酒造，是一間歷史悠久的地方釀酒廠。代表銘柄為「福稻」，另亦製造及銷售「寶珠山」、「小石原」等多款風味各異的日本酒。

【小城蒸餾所】OGIGIN 想（原創精釀琴酒） 這款手工琴酒風味清新柔和，層次豐富，展現出地域素材的獨特魅力。口感輕盈順滑，即使不常飲酒的女性也能輕鬆享用。

【大賀酒造株式会社】大賀 純米大吟釀50 以精米步合50%的嚴選酒米釀製而成，呈現出純淨無雜味的順滑口感。入口時可感受到柔和的香氣與淡雅甜味，隨後米香在舌尖綻放，帶出細緻而平衡的旨味。

【株式会社天郷醸造所】 這款清酒採用福智町出產的100%「Hinohikari」米釀造而成，瓶身内置NFC標籤。只需用智能手機輕觸瓶身，即可打開專屬網站，了解這款酒背後的故事，從釀造理念到福智町孕育的自然恩惠，一目了然。

【合資会社基山商店】超辛口 純米 以溫和細膩的甜味與柔和酸度襯托出辛口特有的俐落風味，造就出圓潤而平衡的口感。入口順滑，辛香與旨味層次分明，餘韻乾淨俐落卻不失溫潤，是一款能同時展現力度與柔和感的上品純米酒。

【古伊万里酒造有限会社】古伊萬里 前 純米大吟釀 此酒以高雅細緻的香氣與柔和清新的甜味交織出豐潤奢華的口感，入口清爽卻層次深邃，散發出純米大吟釀特有的優雅氣韻。曾於2016年榮獲福岡國稅局酒類鑑評會大賞，更被日本航空（JAL）國內線頭等艙選用，堪稱能帶來極致奢華時光的上乘美酒。

【Ebisu酒造】RANBIKI 以福岡縣產大麥為原料釀造，經常壓蒸餾後靜置熟成五年方才出荷。酒體香氣溫潤而細膩，熟成帶出的甘甜與圓潤口感交織出晶瑩通透的風味層次。

【株式会社小林酒造本店】大吟釀 萬代 以福岡‧糸島出產的山田錦為原料，配合源自三群山系的伏流水，並以熊本酵母在低溫下精心釀造而成。此酒屬於淡麗風格的超辛口純米酒，口感爽朗清澈，入口時不會感到刺辣，反而帶有順滑易飲的特質。

