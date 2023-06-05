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2023-06-05 16:28:35

匯聚20組港台歌手樂隊演出 香港首個沙灘音樂節TheNextwave早鳥優惠

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大會公布逾20組演出單位，分兩天每日輪流放送精彩音樂。

暑假來臨，又是舉行戶外活動與派對的季節。由耀榮化與Nextwave Yachting合辨香港首個沙灘音樂節《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》，將於72930日在愉景灣大白灣沙灘舉行，為樂迷帶來一場聽覺盛宴。

 

大會將邀請20組港台偶像歌手、搖滾樂隊出席，包括周興哲、馮允謙(Jay Fung)、魏浚笙(Jeffrey)、盧廣仲、KOLORToNick、艾粒、JBKAYAN9896、黃偉晉@五堅情、NamxsisNowhere BoysCAllStar、周予天、張蔓莎、The HERTZYEAHSFIESTER、張天穎、Instinct of Sight、逆流、STRAYZWHIZZ、溫妮、Revery、劉蘊晴、馬檇鏗(Roberto)DJ SIDTRUS等，演出陣容絕對香港是有史以來規模最的沙灘派對嘉年華。

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早鳥票優惠即日起發售，售完即止。

水上沙灘嘉年華主題可租游艇

而為了貼合沙灘嘉年華的主題，大會將特設型海上樂園，不但設有上滑梯等設施，還提供各式各樣的戰玩具，歌手亦要準備隨時被水槍突襲。樂迷更可租划艇出海、TheNextwave獨家提供40多艘遊艇以供租，讓家可在舒適奢華的遊艇環境中盡情享受音樂與陽光。

TheNextwave沙灘嘉年華，更找來30個奢華活品牌合作，提供系列猶如視覺盛宴般的藝術表演，以及令垂涎三尺的各式美酒佳餚，共同為這個夏派對注入活力。

 

 

《TheNextwave沙灘嘉年華》詳情：

日期：7月29至30日(中午12時至晚上7時)

活動場地：愉景灣 大白灣沙灘

活動地址：香港愉景灣海馬徑旁

早鳥優惠票價：$380(1Day Pass)、$780(2Day Pass)

購買及查詢：http://bit.ly/3WGMiE6

 

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