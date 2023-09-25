十一國慶｜10月1日國慶一日限定半價睇戲 9月27日中午12時預售【內附參與戲院+電影】

香港戲院商會即將聯同所有會員，於10月1日國慶假期推出深受影迷期待的「10.1 半價睇好戲」，提供全港戲院半價優惠，旨在為香港市民帶來優質娛樂體驗。全港64間影院都有參與，大家可以以半價觀賞多套人氣電影包括Barbie芭比、奧本海默等。即睇詳情！

由香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。

同時，一般戲院常設之長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，即10月1日當日除包場及特備節目以外，所有票種均提供半價，而所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

各大院線及戲院將於2023年9月27日(星期三)正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準(除ACX Cinema @北角匯戲院 票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外)。