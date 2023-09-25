十一國慶｜7大國慶維港煙花匯演套票推薦 人均$759上船嘆意大利菜+睇煙花【內附詳情】

今個星期就是中秋及國慶連假，旅遊網站Klook推出5大國慶維港煙花匯演套票，人均$759就可以上船一邊嘆意大利菜，一邊近距離欣賞煙花。即睇優惠詳情！
十一國慶煙花｜1. 香港東方之珠維港遊 (包船上小食及飲品)
東方之珠維港遊增設十一國慶煙花特別航班，登上香港全新豪華大型遊船，設有特大露天舺板，大家可以360度近距離觀賞港灣美景。套票包免費船上小食及飲品，更可以加購船上自助餐，一定要上4樓甲板欣賞美景！
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/65337/?aid=33620
優惠詳情：HK$ 115起
十一國慶煙花｜2. 天星小輪暢遊維多利亞港-世星號
登上這艘以寬敞、豪華、舒適、視野通透的理念而設計的新一代「世星」環保渡輪，往來尖沙咀天星碼頭及港島西，一小時遨遊維多利亞港、欣賞維港日落美景。
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/84153/?aid=33620
優惠詳情：HK$ 189起
十一國慶煙花｜3. 香港十一國慶節煙火之旅
闊別五年之久，維港盛大煙火表演重新歸來，維港之岸即將迎來一場絢麗的煙火盛宴！表演的主題共分為八幕， 匯演歷時23分鐘，合共發放31888枚煙火。提供西、泰及中式3款晚餐供大家選擇，一邊享受料理，一邊欣賞璀璨煙花慶祝國慶。
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/97115/?aid=33620
優惠詳情：HK$750起
十一國慶煙花｜4. 1/10煙花之夜 維多利亞港之旅
享受180分鐘的豪華遊艇之旅，晚上19:00登上游艇欣賞清晰的日落美景！晚上7點30分，夜幕緩緩降臨。讓您在欣賞萬家燈火的同時，感受香港現代化的繁榮。享用豐盛晚餐直至晚上9點，維多利亞港上空將上演20分鐘的煙花表演，船長會提醒大家出去觀看煙花。還提供無限量的啤酒、輕食和汽水供顧客享用。
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/95751/?aid=33620
優惠詳情：HK$829起
十一國慶煙花｜5. 國慶煙花匯演 - 天星小輪碼頭
10月1日國慶煙花匯演當晚，特設煙花維港遊。憑票可站在尖沙咀天星碼頭海港遊候船區，或灣仔碼頭觀景台觀賞國慶煙花匯演。費用包含飲品及小食。
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/97139/?aid=33620
優惠詳情：HK$388起
十一國慶煙花｜6. Ink Café & Seafood Bar
Ink Café & Seafood Bar於國慶當天設私人區域觀賞煙花匯演，分為企位及VIP座席位置 (二至四位用)，包1支香檳、8杯飲品、每位各4份小食。除了煙花外，更會舉行DJ派對，大家可以狂歡至晚上10時！
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/96944/?aid=33620
優惠詳情：
企位 (一位用)：HK$ 714
VIP座席位置 (二至四位用)：HK$ 3,789
十一國慶煙花｜7. Spasso Italian Bar & Restaurant
Spasso Italian Bar & Restaurant推出國慶節二人四道菜意菜晚餐，套餐包括：頭盤、主菜、甜點、咖啡/茶及意大利汽泡酒，分為第一輪17:45-19:00及第二輪19:15-21:00。只需人均$$759就可以一邊嘆意大利菜，一邊近距離欣賞煙花。
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/96992/?aid=33620
優惠詳情：
10月1日國慶節二人三道菜意菜晚餐連意大利汽泡酒 (第一輪17:45-19:00)
HK$ 1,144 (已包加一服務費)
10月1日國慶節二人四道菜意菜晚餐連意大利汽泡酒 (第二輪19:15-21:00)
HK$ 1,518 (已包加一服務費)