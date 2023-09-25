十一國慶｜7大國慶維港煙花匯演套票推薦 人均$759上船嘆意大利菜+睇煙花【內附詳情】

今個星期就是中秋及國慶連假，旅遊網站Klook推出5大國慶維港煙花匯演套票，人均$759就可以上船一邊嘆意大利菜，一邊近距離欣賞煙花。即睇優惠詳情！

十一國慶煙花｜ 1. 香港東方之珠維港遊 ( 包船上小食及飲品 ) 東方之珠維港遊增設十一國慶煙花特別航班，登上香港全新豪華大型遊船，設有特大露天舺板，大家可以360度近距離觀賞港灣美景。套票包免費船上小食及飲品，更可以加購船上自助餐，一定要上4樓甲板欣賞美景！ 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/65337/?aid=33620 優惠詳情：HK$ 115起

十一國慶煙花｜ 2. 天星小輪暢遊維多利亞港 - 世星號 登上這艘以寬敞、豪華、舒適、視野通透的理念而設計的新一代「世星」環保渡輪，往來尖沙咀天星碼頭及港島西，一小時遨遊維多利亞港、欣賞維港日落美景。 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/84153/?aid=33620 優惠詳情：HK$ 189起

十一國慶煙花｜ 4. 1/10 煙花之夜 維多利亞港之旅 享受180分鐘的豪華遊艇之旅，晚上19:00登上游艇欣賞清晰的日落美景！晚上7點30分，夜幕緩緩降臨。讓您在欣賞萬家燈火的同時，感受香港現代化的繁榮。享用豐盛晚餐直至晚上9點，維多利亞港上空將上演20分鐘的煙花表演，船長會提醒大家出去觀看煙花。還提供無限量的啤酒、輕食和汽水供顧客享用。 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/95751/?aid=33620 優惠詳情：HK$829起

十一國慶煙花｜ 5. 國慶煙花匯演 - 天星小輪碼頭 10月1日國慶煙花匯演當晚，特設煙花維港遊。憑票可站在尖沙咀天星碼頭海港遊候船區，或灣仔碼頭觀景台觀賞國慶煙花匯演。費用包含飲品及小食。 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/97139/?aid=33620 優惠詳情：HK$388起

十一國慶煙花｜ 6. Ink Café & Seafood Bar Ink Café & Seafood Bar於國慶當天設私人區域觀賞煙花匯演，分為企位及VIP座席位置 (二至四位用)，包1支香檳、8杯飲品、每位各4份小食。除了煙花外，更會舉行DJ派對，大家可以狂歡至晚上10時！ 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/96944/?aid=33620 優惠詳情： 企位 (一位用)：HK$ 714 VIP座席位置 (二至四位用)：HK$ 3,789