十字牌與CASETiFY合作推出本土味道手機殼 經典標誌盛載今昔不變之味

十字牌宣布攜手電子產品配件品牌CASETiFY推出4款手提電話保護殼，設計靈感來自十字牌和十字冰室的經典品牌元素，展現獨特品牌價值之餘，設計更連繫到香港人的共同回憶。
貼身陪伴香港人
作為香港本土牛奶品牌，十字牌一直堅守將優質的乳製品分享給更多人的理念，成立至今超過60年仍初心不變。十字牌一直心繫香港，期望透過是次創新合作，換個方式陪伴香港人，以日常生活必備的電子產品配件每天貼身出現，提醒大家要常飲奶，保持身體健康，即使時代不停進步，今昔不變的香港情懷依然常在。
4款手機殼 滿載香港經典回憶
是次聯乘合作共推出4款手機殼圖案，包括不少港人敲碗十字牌重新推出的經典牛奶樽、滿載早期香港回憶的紅色牛奶箱、香港冰室茶記的食物飲品和十字牌於近年推出而大受歡迎的乳酪系列Spoona和Sippa。此系列更採用CASETiFY成功通過高達9.8英尺防摔測試的手機殼，貫徹品牌產品的高品質和功能性之餘，更注入CASETiFY向來推崇的時尚潮流和創意。
Trappist Dairy x CASETiFY 限量版手機殼將於7月4日起於https://www.casetify.com/influencer/trappist-dairy 及CASETiFY STUDiO 門市發售，售價由HKD $319至HKD $589不等。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.CASETiFY.com/或 Facebook: @十字牌Trappist Diary, @CASETiFY, Instagram: @trappistdiaryhk, @Casetify_hk。
CASETiFY STUDiO 門市
CASETiFY STUDiO 置地廣場旗艦店：中環置地廣場 B26-28 號舖
CASETiFY STUDiO K11 Musea 分店：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Musea B122 號舖
CASETiFY STUDiO 又一城分店：九龍塘達之路80號又一城商場 LG1 層 21 號鋪
CASETiFY STUDiO 新城市廣場分店：沙田新城市廣場 1 期 3 樓 369C 號舖
CASETiFY STUDiO YOHO MALL 分店：元朗元龍街 9 號 YOHO MALL L1 層 1158 號舖
CASETiFY STUDiO 海之戀商場分店：荃灣大河道 100 號海之戀商場 1 樓1057 號舖
CASETiFY STUDiO APM 分店：觀塘觀塘道 418 號創紀之城第五期 APM C-31號舖
CASETiFY STUDiO 銅鑼灣分店： 銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶地下1-2號舖