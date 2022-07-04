十字牌與CASETiFY合作推出本土味道手機殼 經典標誌盛載今昔不變之味

4款手機殼的設計具不同的香港特色，突顯品牌經典和創新的個性。

十字牌宣布攜手電子產品配件品牌CASETiFY推出4款手提電話保護殼，設計靈感來自十字牌和十字冰室的經典品牌元素，展現獨特品牌價值之餘，設計更連繫到香港人的共同回憶。

貼身陪伴香港人

作為香港本土牛奶品牌，十字牌一直堅守將優質的乳製品分享給更多人的理念，成立至今超過60年仍初心不變。十字牌一直心繫香港，期望透過是次創新合作，換個方式陪伴香港人，以日常生活必備的電子產品配件每天貼身出現，提醒大家要常飲奶，保持身體健康，即使時代不停進步，今昔不變的香港情懷依然常在。