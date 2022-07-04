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生活
2022-07-04 22:11:30

十字牌與CASETiFY合作推出本土味道手機殼 經典標誌盛載今昔不變之味

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4款手機殼設計具不同的香港特色，突顯品牌經典和創新的個性。

4款手機殼的設計具不同的香港特色，突顯品牌經典和創新的個性。

十字牌宣布攜手電子產品配件品牌CASETiFY推出4款手提電話保護殼，設計靈感來自十字牌和十字冰室的經典品牌元素，展現獨特品牌價值之餘，設計更連繫到香港人的共同回憶。

 

貼身陪伴香港人

作為香港本土牛奶品牌，十字牌一直堅守將優質的乳製品分享給更多人的理念，成立至今超過60年仍初心不變。十字牌一直心繫香港，期望透過是次創新合作，換個方式陪伴香港人，以日常生活必備的電子產品配件每天貼身出現，提醒大家要常飲奶，保持身體健康，即使時代不停進步，今昔不變的香港情懷依然常在。

經典牛奶樽 滿載早期香港回憶的紅色牛奶箱

4款手機殼 滿載香港經典回憶

是次聯乘合作共推出4款手機殼圖案，包括不少港人敲碗十字牌重新推出的經典牛奶樽、滿載早期香港回憶的紅色牛奶箱、香港冰室茶記食物飲品和十字牌於近年推出而大受歡迎的乳酪系列Spoona和Sippa。此系列更採用CASETiFY成功通過高達9.8英尺防摔測試的手機殼，貫徹品牌產品的高品質和功能性之餘，更注入CASETiFY向來推崇的時尚潮流和創意。

 

Trappist Dairy x CASETiFY 限量版手機殼將於74日起於https://www.casetify.com/influencer/trappist-dairy CASETiFY STUDiO 發售，售價由HKD $319HKD $589不等。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.CASETiFY.com/ Facebook: @十字牌Trappist Diary, @CASETiFY, Instagram: @trappistdiaryhk, @Casetify_hk

 

CASETiFY STUDiO 門市

CASETiFY STUDiO 置地廣場旗艦店：中環置地廣場 B26-28 號舖

CASETiFY STUDiO K11 Musea 分店：尖沙咀梳士巴利道 18 K11 Musea B122 號舖

CASETiFY STUDiO 又一城分店：九龍塘達之路80號又一城商場 LG1 21 號鋪

CASETiFY STUDiO 新城市廣場分店：沙田新城市廣場 1 3 369C 號舖
CASETiFY STUDiO YOHO MALL 分店：元朗元龍街 9 YOHO MALL L1 1158 號舖

CASETiFY STUDiO 海之戀商場分店：荃灣大河道 100 號海之戀商場 1 1057 號舖

CASETiFY STUDiO APM 分店：觀塘觀塘道 418 號創紀之城第五期 APM C-31號舖

CASETiFY STUDiO 銅鑼灣分店： 銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶地下1-2號舖

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