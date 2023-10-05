千両壽司｜千両秋季「職人壽司」餐目 $28起食時令水產壽司 必試松葉蟹腳伴醋啫喱壽司

踏入十月秋風漸起，千両秉承不時不食的理念，為客人呈獻秋季「職人壽司」餐目，當中包括日本多個縣份、澳洲、加拿大、韓國、格陵蘭、冰島、挪威等地，將新鮮食材揉合職人手藝，匠心製作各款頂級和式料理。是次秋季「職人壽司」餐目價錢最平由$28起，必食松葉蟹腳伴醋啫喱壽司、大吞拿魚腩配法國魚籽醬壽司及平目配炙燒裙邊壽司，用料配搭得宜，值得一試！

千両壽司｜千両秋季「職人壽司」餐目 是次餐目以時令水產為主，其中包括加拿大產松葉蟹及銀鱈魚、地中海產大吞拿魚腩及俄羅斯產甜蝦等，配上各種特色醬料作提味，將口感及味道推至另一層次。松葉蟹腳伴醋啫喱壽司及炙燒厚切銀鱈魚壽司均用上自加拿大水產製作，松葉蟹腳伴醋啫喱 (加拿大產)（$38/件），松葉蟹腳肉質鮮嫩，配上自家製蟹醋啫喱，酸甜醒胃，口感層次加倍。另一款職人壽司組合更矜貴，大吞拿魚腩配法國魚籽醬 (地中海產吞拿魚)（$ 68/件），吞拿魚腩口感豐腴鮮嫩，與矝貴法國魚籽醬糅合，濃郁的鹹香鮮味令人一食難忘！記者心水推介入口滿滿魚油甘香的平目配炙燒裙邊 (韓國產)（$28/件），平目魚肉質結實有彈性且油份豐富，職人在表面掃上昆布醬油及柚子皮，搭配入口即溶的灸燒裙邊，很有驚喜！