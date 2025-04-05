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生活
2025-04-05 13:00:00

千両20周年職人祭特推煙熏壽司 大吞拿魚腩鵝肝 / A4和牛魚子醬

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千両20周年職人祭特推煙熏壽司 大吞拿魚腩鵝肝 / A4和牛魚子醬

千両20周年職人祭特推煙熏壽司 大吞拿魚腩鵝肝 / A4和牛魚子醬

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眨眼間千両已經20周年，繼「第一彈」以日本直送活蠔為主題，「第二彈職人壽司」系列以蘋果木煙熏壽司做主打，將香氣滲入食材，帶出濃郁深邃、層次豐富的口感。

「千両20周年職人祭第二彈」以蘋果木煙熏壽司為主打。 煙熏大吞拿魚腩配飄雪鵝肝壽司（$52/件） 松葉蟹腳配柚子啫喱壽司（$38/件） 炙燒赤海蝦配烏魚籽壽司（$38/件） 池魚配柚子胡椒葱醬壽司（日本產）$28/件

4月推煙熏大吞拿魚腩鵝肝壽司

「千両20周年職人祭第二彈」分兩個階段於全線分店供應。第一階段由即日起至4月30日期間推出四款期間限定壽司，包括煙熏大吞拿魚腩配飄雪鵝肝、松葉蟹腳配柚子啫喱、炙燒赤海蝦配烏魚籽及池魚配柚子胡椒葱醬。大吞拿魚腩魚肉肥美無筋，入口即化，配紅酒鵝肝更加甘香，經煙熏過的吞拿魚腩吸收了淡淡蘋果木香，更提升魚鮮味層次。
 

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5月推煙熏A4和牛魚子醬壽司

第二階段將於5月1日至5月28日期間供應，包括煙熏日本A4和牛配魚子醬、炙燒銀鱈魚配鱈魚肝醬、活北寄貝及吞拿魚紅酒漬配鵝肝。職人嚴選日本A4和牛，油花豐腴，肉質細膩柔嫩多汁，以蘋果木煙熏，添上淡淡木質果香，配上滿載海洋鹹香的法國魚子醬，再加上高貴金箔點綴，增添奢華滋味。
 

煙熏日本A4和牛配魚子醬壽司（$52/件）供應日期：5月1日至5月28日 炙燒銀鱈魚配鱈魚肝醬壽司（$38/件）供應日期：5月1日至5月28日 吞拿魚紅酒漬配飄雪鵝肝壽司（$28/件）供應日期：5月1日至5月28日 活北寄貝（北海道產）壽司$38/件 供應日期：5月1日至5月28日

期間限定清酒＋蕨餅

為配合煙熏主題美食，精選三款清酒使用栃木縣產山田錦米釀造，帶有淡雅果香，甘甜適中。食客可享用三杯約45ml的清酒淺嘗，建議先試米香飽滿、口感香醇順口的燦爛純米吟釀，接著細味散發清爽果香的燦爛山廃純米，最後品嘗千両職人純米大吟釀，入口帶柔軟甜味，糅合菠蘿及蜜瓜果香，與濃郁的米香平衡。

由職人手作的蕨餅，細膩柔糯，搭配黃豆粉、黑蜜或日本名品「天空の抺茶」抺茶粉，茶香淡雅微甘。伴以紅豆及白玉，佐杯「天空の抺茶」，抺茶香氣高雅。

職人手作蕨餅配天空の抺茶（$48/客） 特撰唎酒體驗（$68/三杯）可試勻燦爛純米吟釀、燦爛山廃純米、千両職人純米大吟釀，搭配各式壽司刺身。 千両職人純米大吟釀（$388/720ml;$168/300ml;$88/150ml）先滲出柔甜，濃郁米香糅合菠蘿及蜜瓜果香，酸味平衡，散發芬芳。

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