千海水產勁敵!北角「大西洋火鍋」放題$88起 $268免加一2小時任食即撈生猛海鮮

千海水產有勁敵啦！有家全新即撈海鮮重慶火鍋放題店「大西洋火鍋」登陸北角，2小時火鍋放題最平午市$88任食火鍋自助配菜；$158午市放題則任食肉類及配菜；$268就可任食即撈生猛海鮮，提供近百款火鍋配料及熱食，多款飲品任飲，學生、長者更可享8折優惠！

店內設有大魚缸養活海鮮，晚市火鍋放題提供多達7款海鮮任客人撈，包括蟹、鮑魚、海蝦、大頭蝦、海蝦、沙白等。大頭蝦肉質鮮甜彈牙；廣島蠔肥美鮮嫩。自助餐枱除了供應大路火鍋配料之外，更有升級海鮮供食客自取，包括大頭蝦、鮑魚、大閘蟹、沙白、廣島蠔、灰蜆、 墨魚仔及脆鯇片等；坊間少有的配料也可任食，包括剝皮魚、黑毛肚、鮮鵝腸、豬黃喉、精品腰花、海螺片、鯧魚、腸頭、吊籠等。9款特色小菜如大閘蟹(時令)、燒生蠔、燒蝦、招牌炒飯、毛豆、花生及其他炸物；6款風味小食有麻辣豬耳、泡椒竹筍、麻辣雞腎、香辣木耳、香辣雞腳及五香豆腐絲。選擇$198晚市套餐都可盡享美國安格斯肩胛肥牛、澳洲安格斯牛板腱、澳洲高鈣小肥羊及荷蘭天然五花腩片。

火鍋湯底有五款，包括招牌湯底花膠雞風味、菇菌湯底、大骨湯、番茄湯鍋、經典麻辣湯。火鍋店精心製作多款無糖養生飲品，如陳皮洛神花茶、五指毛桃茯苓茶、桂花龍井茶、茉莉綠茶、陳皮柑桔雪梨茶；更提供超過10款罐裝及樽裝飲品，又有店員為顧客即場開新鮮椰青，2款青島啤酒亦可無限暢飲。

2小時任食收費：

午市火鍋放題套餐 供應時段11am-4pm

$88 (含免費自助配菜)

$158 (不含海鮮，已包含掃碼下單肉類及配菜自取)

$268 (海鮮無限享用、含掃碼下單肉類及配菜自取)

晚市火鍋放題套餐 供應時段4pm-11pm

$198 (不含海鮮,已包含掃碼下單肉類及配菜自取)

$268 (海鮮無限享用、含掃碼下單肉類及配菜自取)

*不設加一服務費,繁忙時段2人起入座。

*學生、長者放題8折優惠。

*小童優惠:12歲以下半價,5歲以下免費。(每位成人限帶一名小童享受優惠)