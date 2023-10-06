升級面霜｜La Prairie升級魚子精華瓊貴面霜 Cobalt Café感受魚子美點

La Prairie於1987年首度推出魚子精華瓊貴面霜，至今已有35年歴史。品牌今年特意為面霜升級，加入全新研創的魚子成分，令面霜與輪廓一同提升。品牌為慶祝經典魚子面霜昇華版面世，特意於全球首個品牌宅邸、位於中環的La Prairie House，開設The Cobalt Café，以魚子為靈感的美食佳餚與奢華護膚相遇。

重新詮釋的魚子精華瓊貴面霜

La Prairie重新推出其標誌性的瓊貴面霜，首次融合全新研創的魚子微養分(Caviar Micro-Nutrients)與魚子精純精華(Caviar Premier)。昇華版面霜充分利用魚子的升級提升及緊緻效果，促進肌膚的新陳代謝，為肌膚注入活力，重塑年輕緊緻的結構。

La Prairie為昇華版魚子精華瓊貴面霜構思了兩種截然不同的質感：魚子精華瓊貴面霜Skin Caviar Luxe Cream豐盈絲滑，而魚子精華瓊貴透潤面霜Skin Caviar Luxe Cream Sheer則是如空氣般透薄輕盈的另一選擇。面霜盛載於標誌性的鈷藍色瓶子中，採用回收及可回收玻璃製造，令瓶子更輕巧，亦令面霜成為可持續發展的標記。