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生活
2023-10-06 17:05:00

升級面霜｜La Prairie升級魚子精華瓊貴面霜 Cobalt Café感受魚子美點

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升級面霜｜La Prairie升級魚子精華瓊貴面霜 Cobalt Café感受魚子美點

升級面霜｜La Prairie升級魚子精華瓊貴面霜 Cobalt Café感受魚子美點

La Prairie1987年首度推出魚子精華瓊貴面霜，至今已有35年歴史。品牌今年特意為面霜升級，加入全新研創的魚子成分，令面霜與輪廓一同提升。品牌為慶祝經典魚子面霜昇華版面世，特意於全球首個品牌宅邸、位於中環的La Prairie House，開設The Cobalt Café，以魚子為靈感的美食佳餚與奢華護膚相遇。

La Prairie House開設The Cobalt Café。

La Prairie House開設The Cobalt Café。

La Prairie House開設的The Cobalt Café。

La Prairie House開設的The Cobalt Café。

重新詮釋的魚子精華瓊貴面霜

La Prairie重新推出其標誌性的瓊貴面霜，首次融合全新研創的魚子微養分(Caviar Micro-Nutrients)與魚子精純精華(Caviar Premier)。昇華版面霜充分利用魚子的升級提升及緊緻效果，促進肌膚的新陳代謝，為肌膚注入活力，重塑年輕緊緻的結構。

La Prairie為昇華版魚子精華瓊貴面霜構思了兩種截然不同的質感：魚子精華瓊貴面霜Skin Caviar Luxe Cream豐盈絲滑，而魚子精華瓊貴透潤面霜Skin Caviar Luxe Cream Sheer則是如空氣般透薄輕盈的另一選擇。面霜盛載於標誌性的鈷藍色瓶子中，採用回收及可回收玻璃製造，令瓶子更輕巧，亦令面霜成為可持續發展的標記。

魚子精華瓊貴面霜 $5,170/50ml 昇華版魚子精華瓊貴面霜有兩種截然不同的質感。

The Cobalt Café：Joanna Yuen的甜蜜饗宴

品牌更請來兩度榮膺《Tatler Dining》年度最佳甜品大師的Joanna Yuen，為Cobalt Café設計一系列以魚子為靈感的美食佳餚，她巧妙地將其獨特的烹飪理念與西式甜點和亞洲風味完美融合。搭配特製的Cobalt-cino咖啡，讓賓客享受鈷藍色的感官盛宴。

沈月 沈月 Amanda S(龍玥心) 楊張新悅 楊張新悅
Joanna Yuen為Cobalt Café設計一系列以魚子為靈感的美食佳餚。

Joanna Yuen為Cobalt Café設計一系列以魚子為靈感的美食佳餚。

Sabine Marcelis x La Prairie 獨特美學家具

此外，品牌更與當代藝術家Sabine Marcelis合作，將獨家設計家具於The Cobalt Café展出，與充滿「鈷藍色」的藝術設計空間互相輝映。眾多名人好友，包括Amanda S(龍玥心)、楊張新悅、曾昭亮、張翡玶、林恬兒、沈月等都抽空出席是次活動，沉浸於全新魚子精華瓊貴面霜的體驗。

The Cobalt Café展出當代藝術家Sabine Marcelis的獨家設計家具。 The Cobalt Café展出當代藝術家Sabine Marcelis的獨家設計家具。
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