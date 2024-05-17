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生活
2024-05-17 17:40:00

升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

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全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

以嶄新面貌登場的升級麥當勞App現已上架，現有用戶可於原本的麥當勞App內點擊捷徑下載全新App，或於App StoreGoogle Play下載，並按指示填寫所需資料以完成註冊。由即日起至610日期間，全新麥當勞App帶來多個迎新獎賞，包括每日大派$10套餐現金券，越早註冊，可獲越多著數！

全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

每日大派$10套餐現金券及迎新獎賞

為慶祝全面升級麥當勞App推出，即日起至610日，每日大派$10套餐現金券，透過麥當勞App選購指定超值套餐，即可享$10折扣！超值套餐包括脆辣雞腿飽餐、板燒雞腿飽餐、脆香雞翼(4)餐等。除此以外，超抵迎新獎賞「$2脆薯餅」、「$9.9厚椰奶鐵」、「選購超值套餐加$1 配麥炸雞」等將一併送上，以答謝用戶的踴躍支持。而Monday麥麥勁賞會繼續於逢周一大派逾$200優惠券，讓大家以至抵優惠價嘆盡麥當勞美食。

(每日) $10套餐現金券 即日起至6月10日 指定超值套餐減 $10 優惠不適用於巨無霸系列套餐、麥樂雞(6件)及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐 選購超值套餐加$1配麥炸雞，可選原味或蜜糖BBQ麥炸雞。優惠不適用於麥樂雞(6件)及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐。 $2脆薯餅 (早上11時前供應) $9.9 厚椰奶鐵或椰香鮮奶咖啡 (星期一至五，下午3時至6時適用)

易用App介面 玩遊戲贏免費無糖可樂

全面升級麥當勞App提供更多會員獨家福利及貼心易用App介面，其中新增遊戲功能，用戶可透過App玩遊戲贏獎品。首推「麥麥斟」玩遊，可贏取免費無糖可樂，仲有機會贏取限量可口可樂無線耳機，迷你雪櫃，及其他精選禮品，仲有其他遊戲提供不同獎賞優惠券！

大家只需按遊戲指示累積滿指定分數，即可獲得「免費無糖可口可樂一杯」電子優惠券乙張，每位用戶只可獲得1張。獎品數量有限，送完即止。 漢堡配對 刷刷薯條 調配McCafé

滙豐HSBC信用卡可享額外15%回贈

由即日起，只需於滙豐Rewards+ 登記，再於麥當勞App憑指定滙豐信用卡單一簽賬滿$45，可享額外15%獎賞錢回贈！(詳情請參閱滙豐信用卡推廣及服務條款)

 

App StoreGoogle Play下載升級版麥當勞App

 

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