升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

以嶄新面貌登場的升級麥當勞App現已上架，現有用戶可於原本的麥當勞App內點擊捷徑下載全新App，或於App Store與Google Play下載，並按指示填寫所需資料以完成註冊。由即日起至6月10日期間，全新麥當勞App帶來多個迎新獎賞，包括每日大派$10套餐現金券，越早註冊，可獲越多著數！

全面升級麥當勞App 每日大派$10套餐現金券/玩遊戲贏無糖可樂/迎新獎賞

每日大派 $10 套餐現金券及迎新獎賞 為慶祝全面升級麥當勞App推出，即日起至6月10日，每日大派$10套餐現金券，透過麥當勞App選購指定超值套餐，即可享$10折扣！超值套餐包括脆辣雞腿飽餐、板燒雞腿飽餐、脆香雞翼(4件)餐等。除此以外，超抵迎新獎賞「$2脆薯餅」、「$9.9厚椰奶鐵」、「選購超值套餐加$1 配麥炸雞」等將一併送上，以答謝用戶的踴躍支持。而Monday麥麥勁賞會繼續於逢周一大派逾$200優惠券，讓大家以至抵優惠價嘆盡麥當勞美食。

易用 App 介面 玩遊戲贏免費無糖可樂 全面升級麥當勞App提供更多會員獨家福利及貼心易用App介面，其中新增遊戲功能，用戶可透過App玩遊戲贏獎品。首推「麥麥斟」玩遊，可贏取免費無糖可樂，仲有機會贏取限量可口可樂無線耳機，迷你雪櫃，及其他精選禮品，仲有其他遊戲提供不同獎賞優惠券！