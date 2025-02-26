升讀幼稚園｜N班vs Playgroup 兩者大不同 家長點揀好？

讀幼稚園前，不少家長會考慮為小朋友報讀俗稱N班的學前預備班或Playgroup。到底兩者於課程、形式及對象年齡上有何不同？即看下文了解更多！

N 班 Playgroup 差別｜報名前注意事項 家長為子女選擇N班時，可留意N班與某些幼稚園有沒有合作或直屬關係。假如入讀該校的N班課程，會否增加升讀某間幼稚園的機率。例如銅鑼灣維多利亞幼稚園的N班學生會直升同校的K1，如果家長心儀該校，不妨留意學校的N班招生資料。 家長若選擇Playgroup，須留意中心的師資、營運方式及學校乾淨程度等。由於Playgroup營運不受教育局規管，只需取得商業登記即可經營，有機會出現師資及課程質素參差問題。

N 班 Playgroup 差別｜課程內容 Playgroup以「玩」為課程核心，老師透過唱歌、遊戲或自由探索活動，培養學生的自信心、體能、創意及語言能力等。但課程類型則各有不同，主要分為：刺激感官、培養語言、培養藝術及訓練體能等。Playgroup上課時間較N班短，可能一星期只有一兩堂。家長可視乎子女需要及能力興趣為他們選擇。 N班同樣以遊戲為課程核心，由於N班課程是為了幫助學生適應幼稚園的生活，所以課程內容同時涵蓋自理能力訓練，如穿脫鞋子衣服及用匙羹叉子吃飯等。而大部分的N班需要上足5日課，此與Playgroup大不相同。

N 班 Playgroup 差別｜學生年齡 N班通常為2歲或以上兒童而設，所以又稱為兩歲班。相反Playgroup則不設年齡限制，甚至8個月幼兒已經可以入讀某些Playgroup課程。家長選擇Playgroup時，可注意課程內容是否適合子女年齡。 N 班 Playgroup 差別｜陪同或獨立上課 不少Playgroup鼓勵家長陪同幼兒一同上課，促進親子關係之餘，亦能讓家長了解子女能力及性格等。但某些Playgroup同樣會安排幼兒學習與父母分開。 相反N班學生需獨立於學校內上課。