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生活
2025-03-12 16:00:00

半島精品店創作朱古力畫專屬體驗 買朱古力送自選名字吊飾

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半島精品店創作朱古力畫專屬體驗 買朱古力送自選名字吊飾

半島精品店創作朱古力畫專屬體驗 買朱古力送自選名字吊飾

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喜歡吃朱古力的讀者一定很開心！事緣半島精品店與相連咖啡廳舉行一連串客人專屬體驗的朱古力盛會，推出朱古力主題餐單，客人又可以創作朱古力畫；購物更送贈自選名字吊飾，最啱送禮給壽星女！

文：Vera Gee

咖啡廳賓客專屬體驗創作朱古力畫(每位附加$200)，時段為90分鐘，須預先訂座。 記者試玩，食用朱古力須塗上幾層才更上色，幾好玩！(Vera Gee攝)

按不同個性自選所屬朱古力

半島精品店今次大推的朱古力噱頭的確有趣有心思，特別設計代表不同個性的卡，讓客人選出個人是屬於優雅、浪漫、隨和、創意、舒適類型，還是熱愛探索，從而挑選合適自己個性的朱古力口味禮盒。自家品牌的朱古力累積數十年的手工經驗，款式有香醇的朱古力果仁、濃厚的朱古力方塊、細膩的松露朱古力等，每款均以嚴選的優質食材，配合匠心工藝手工製作而成。
 

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購物滿$800，需包括朱古力，即可免費獲贈專屬自選吊飾一份。(Vera Gee攝) 客人可自選5個字母加一個半島logo牌。(Vera Gee攝) 朱古力開心果、朱古力原粒杏仁、朱古力士多啤梨、臻選朱古力果仁 各$198盒

自選5個英文字母吊飾

只要購物滿$800，需包括朱古力，即可免費獲贈專屬自選吊飾一份。店舖預備了26個英文字母的圓形金色牌，供客人自選5個字母加一個半島logo牌；最多自選6個字母，不用半島logo牌。將刻上專屬名字的朱古力禮盒送給摯友、愛人，對方一定感到驚喜！

醇香朱古力火鍋(每兩位$368) 配新鮮士多啤梨、朱古力布朗尼、蝴蝶酥、朱古力士多啤梨、紅桑子瑪德蓮小蛋糕、馬卡龍及朱古力意式雪糕。熱榛子朱古力($98)70%絲黑朱古力配香脆榛子碎。 火鍋的法國朱古力絲滑，可可味特濃。(Vera Gee攝) 茉莉花茶朱古力蛋糕$468(500g) 茉莉花茶朱古力$98 由Caraibe朱古力慕絲、名茶及牛油脆酥組成，層次分明。

咖啡廳朱古力主題餐單

咖啡廳的餐單有多款朱古力食品及飲品，除了女客人大愛的醇香法國朱古力火鍋之外，亦有雙重朱古力英式烘鬆餅、朱古力幻想曲意式雪糕新地、茉莉花茶朱古力、熱榛子70%黑朱古力、雪糕朱古力特飲。趁復活節前夕更特推咖啡廳賓客專屬體驗，提供五色朱古力及畫筆，讓客人發揮藝術細胞，DIY創作朱古力畫(每位附加$200)，時段為90分鐘，適合閨蜜或親子活動。

松露朱古力有香檳、牛奶、紅桑子與海鹽焦糖等口味。 精選松露朱古力($388盒) 有香檳、牛奶、紅桑子與海鹽焦糖等口味。每粒都按照傳統配方手工製作，帶來令人一試難忘的味覺享受。

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫BL1號鋪
電話：2696 6969
營業時間：10am-7pm
咖啡廳訂座：按此
網上訂購：按此

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