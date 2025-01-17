半島精品店與咖啡廳 「祥蛇獻瑞 福運綿延」新春系列賀年佳品

半島精品店「祥蛇獻瑞 福運綿延」新春系列，以匠心臻禮傳遞新春祝福。半島精品店更為大家準備好上乘賀年糖果及各式中式美點。傳統上親友互訪拜年會以糖果招待，祝福新一年有個甜美好開端。多款新春禮品以精美的蛇鱗如意結圖案禮盒盛載，讓您甜甜蜜蜜過好年！除糖果外，更備有各式精選烤焗果仁，送禮自奉皆宜。而非凡的奢享賀年禮盒以紅色圓筒禮盒盛載著令人目不瑕給的節慶美點。精心挑選的精緻美點巧妙結合傳統與時尚風味，為您及身邊人呈獻一場感官盛宴，共慶幸福豐盛新一年。禮盒中包括金黃酥脆的笑口棗、各式可口曲奇、香脆烘焙果仁、濃滑紅棗黑朱古力片、酥脆花生脆糖、響負盛名的半島XO辣椒醬及香醇柑普茶葉。此禮盒更附贈新春限量版利是封，饋贈親朋好友，盡顯氣派心意。