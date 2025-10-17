半島精品店 新登場限量高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌 威士忌大師班 / 特色雞尾酒/半島珍選朱古力

半島精品店再度展現其對卓越威士忌的追求，隆重推出全新限量高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌。這款佳釀於美國波本桶與Pedro Ximénez雪莉桶中精心熟成，散發薑餅香料、黑糖蜜及蜜餞的迷人芳香，入口層次豐富，帶有葡萄乾、杏仁與一絲煙燻的細膩餘韻。每瓶威士忌以精緻編號玻璃瓶盛載，搭配雅緻禮盒包裝，全球限量不足400瓶，售價$1,988，已開放預訂，於2025年10月25日起開始提取。
此外，半島特別舉辦由亞洲首位美國葡萄酒教育協會認證的烈酒教育家Eddie Nara主持的威士忌大師班。威士忌迷將在Eddie的專業指導下，深入探索高地威士忌的典雅傳承，並品嚐由The Bar首席調酒師精心調製的特色雞尾酒及半島珍選朱古力系列。(每位$388)
Eddie Nara威士忌大師班
日期： 2025年10月25日（星期六）
時間： 下午2時至4時
地點： 香港半島酒店 The Bar
半島精品店與咖啡廳
若您追求更尊貴的品味體驗
可選擇「威士忌大師班組合」，每套$2,376，包括：
- 一瓶半島高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌
- 威士忌大師班坐席一位
- 200港元禮券一張，於下次購物時享用
九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
852 2696 6969
營業時間上午10:00至晚上7:00
詳情：