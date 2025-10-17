半島精品店 新登場限量高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌 威士忌大師班 / 特色雞尾酒/半島珍選朱古力

半島精品店再度展現其對卓越威士忌的追求，隆重推出全新限量高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌。這款佳釀於美國波本桶與Pedro Ximénez雪莉桶中精心熟成，散發薑餅香料、黑糖蜜及蜜餞的迷人芳香，入口層次豐富，帶有葡萄乾、杏仁與一絲煙燻的細膩餘韻。每瓶威士忌以精緻編號玻璃瓶盛載，搭配雅緻禮盒包裝，全球限量不足400瓶，售價$1,988，已開放預訂，於2025年10月25日起開始提取。

此外，半島特別舉辦由亞洲首位美國葡萄酒教育協會認證的烈酒教育家Eddie Nara主持的威士忌大師班。威士忌迷將在Eddie的專業指導下，深入探索高地威士忌的典雅傳承，並品嚐由The Bar首席調酒師精心調製的特色雞尾酒及半島珍選朱古力系列。(每位$388)