生活
2025-11-24 11:31:35

半島精品節日期間限定店 冬日新裝半島小熊/朱古力日曆/玩味掛飾

半島精品旗艦店本身位於半島酒店商場，近日再在半島酒店大堂開設節日期間限定店，發售限定聖誕系列精品。今年設計貫徹心思，禮盒精緻，掛飾玩味，還有超可愛、換上冬日新裝束的半島小熊同大家見面。
 

半島精品節日期間限定店打卡牆，仿照今年主打的半島朱古力節日倒數日曆。 半島節日小熊$538 節日禮物籃$2,988起 The Peninsula聯乘英國設計師Anya Hindmarch帆布手挽袋，全球限量200個。（$2,980 ) 半島精品節日期間限定店位於半島酒店大堂。

獨家系列精品

半島精品節日期間限定店以「冬日奇緣」為主題，設計華麗，牆身布置仿照今年主打的半島朱古力節日倒數日曆，加上冬日滑雪look半島小熊襯托，成為奪目的打卡牆。限定店獨家系列亮點有The Peninsula聯乘英國設計師Anya Hindmarch、全球限量200個的帆布手挽袋、豐盛禮物籃、創意節日掛飾、醇香朱古力塊及臻選威士忌。聖誕掛飾圖案有經典半島元素的英式下午茶、奶黃月餅、半島小熊、香檳等，玩味趣致。優雅節日包裝朱古力塊有三款口味：馥郁牛奶朱古力塊榛子脆片夾心、極致黑朱古力塊鹽味焦糖夾心、馥郁牛奶朱古力塊開心果脆片夾心，送禮啱晒！半島精品店還提供$100及$500禮券，方便受禮者隨心挑選心頭好。
 

半島下午茶圖案節日掛飾$188 節日掛飾$188 半島朱古力節日倒數日曆$898 節日精選朱古力塊$298 節日魔法雪球$488(中)

Miffy節日甜品系列

行多幾步去精品旗艦店，更有Miffy節日甜品系列。三款洋溢節日喜悅和可愛氣息的甜點包括：用新鮮莓果與車厘子及朱古力製作的Miffy & Boris黑森林蛋糕、充滿熱帶風情的Miffy椰子熱情果，以及香濃的Boris榛子朱古力糕點。坐在咖啡廳更可細嘗節日限定Miffy甜蜜體驗，包括兩份Miffy或Boris黑森林芭菲、新鮮烘焙英式鬆餅、Miffy及Boris糕點，再配上兩杯飲品，與閨蜜共享節日甜蜜時光。

訂座
 

半島精品店與咖啡廳打卡名物巨型半島熊聖誕節日look 半島小熊毛公仔山 Miffy椰子熱情果（$128）、Boris榛子朱古力糕點（$128）、Miffy & Boris黑森林蛋糕（$728） 節日限定Miffy甜蜜體驗（$788/兩位）包括兩份Miffy或 Boris黑森林芭菲、新鮮烘焙英式鬆餅、Miffy及Boris糕點，配兩杯飲品。

半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：上午10:00至晚上7:00

半島精品店（香港國際機場店）

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪
電話：2812 0421
營業時間：上午7:00至晚上11:00
半島精品店官網   

