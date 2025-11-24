半島精品節日期間限定店 冬日新裝半島小熊/朱古力日曆/玩味掛飾

半島精品旗艦店本身位於半島酒店商場，近日再在半島酒店大堂開設節日期間限定店，發售限定聖誕系列精品。今年設計貫徹心思，禮盒精緻，掛飾玩味，還有超可愛、換上冬日新裝束的半島小熊同大家見面。



獨家系列精品 半島精品節日期間限定店以「冬日奇緣」為主題，設計華麗，牆身布置仿照今年主打的半島朱古力節日倒數日曆，加上冬日滑雪look半島小熊襯托，成為奪目的打卡牆。限定店獨家系列亮點有The Peninsula聯乘英國設計師Anya Hindmarch、全球限量200個的帆布手挽袋、豐盛禮物籃、創意節日掛飾、醇香朱古力塊及臻選威士忌。聖誕掛飾圖案有經典半島元素的英式下午茶、奶黃月餅、半島小熊、香檳等，玩味趣致。優雅節日包裝朱古力塊有三款口味：馥郁牛奶朱古力塊榛子脆片夾心、極致黑朱古力塊鹽味焦糖夾心、馥郁牛奶朱古力塊開心果脆片夾心，送禮啱晒！半島精品店還提供$100及$500禮券，方便受禮者隨心挑選心頭好。



Miffy節日甜品系列 行多幾步去精品旗艦店，更有Miffy節日甜品系列。三款洋溢節日喜悅和可愛氣息的甜點包括：用新鮮莓果與車厘子及朱古力製作的Miffy & Boris黑森林蛋糕、充滿熱帶風情的Miffy椰子熱情果，以及香濃的Boris榛子朱古力糕點。坐在咖啡廳更可細嘗節日限定Miffy甜蜜體驗，包括兩份Miffy或Boris黑森林芭菲、新鮮烘焙英式鬆餅、Miffy及Boris糕點，再配上兩杯飲品，與閨蜜共享節日甜蜜時光。 訂座



半島精品店與咖啡廳 地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：上午10:00至晚上7:00 半島精品店（香港國際機場店） 地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪

電話：2812 0421

營業時間：上午7:00至晚上11:00

半島精品店官網