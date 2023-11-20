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生活
2023-11-20 17:38:29

半島酒店｜半島精品店全新「聖誕彩球」限量版節日佳品 必買聖誕禮物籃 朱古力聖誕日曆＄490

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半島酒店｜半島精品店全新「聖誕彩球」限量版節日佳品 必買聖誕禮物籃 朱古力聖誕日曆＄490

半島酒店｜半島精品店全新「聖誕彩球」限量版節日佳品 必買聖誕禮物籃 朱古力聖誕日曆＄490

聖誕將至，除了要相約親朋好友歡聚過節，亦要把握良機為親友送上佳節心意。尖沙咀半島酒店內的半島精品店推出全新節日佳品及優越禮遇，包括驚喜的聖誕日曆及華麗禮盒、高貴豐盛的節日禮籃、品味精品等，另外獨特新穎的彩球掛飾更內附朱古力，糖果和牛油曲奇，聖誕節必備！

朱古力聖誕日曆及甜蜜驚喜節日禮盒

半島精品店「聖誕彩球」限量版系列

今年半島精品店以聖誕彩球為主題，推出多款精品美食，彩球是經典的傳統掛飾，在聖誕樹上閃爍生輝，象徵歡欣。其中必買朱古力聖誕日曆 ($490)及甜蜜驚喜節日禮盒($1,280)，打開是精巧朱古力或驚喜禮物，陪伴大家倒數聖誕。此外，半島精品店精心設計的節日彩球，載滿美味節慶小甜點，送禮自用兩相宜 ($128)。半島精品店更預備了四款精緻聖誕禮物籃，售價由$1,888 至 $5,888和兩款精品包括香檳歡慶禮盒 ( $2,388)及半島節日小熊 ($430) 。禮物籃以聖誕彩球為設計靈感，包括多款應節食品如朱古力、曲奇及香檳等，精美雅致，為聖誕賀禮提供極佳選擇。還有派對必備的精美節日糕點，如開心果慕絲蜜餞車厘子聖誕樹 (糕點)、朱古力慕絲梨及肉桂節日彩球 (糕點)等，亦有聖誕糕點香檳組合($1,388)，將手工精美的節日主題糕點配以半島香檳，倍增節日氣氛。

顧客現於半島精品店官網或店內購物滿$1,500，便可獲贈精美限量版手繪玻璃聖誕彩球一個 ; 滿 $2,500則可獲半島黃昏茶葉一罐價值 $285，為聖誕佳節做好準備，數量有限，送完即止，受條款及細則約束。

半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：上午 10:00 至晚上 7:00

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