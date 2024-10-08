協康會社交溝通親子訓練課程 理大研究實證9堂訓練後進步顯著

根據2023年世界衛生組織報告，全球大約每100名兒童就會有1個人患有自閉症譜系障礙，情況不容小覷。專為SEN兒童及其家庭服務的協康會近年推出「『親‧子‧遊』PACT®社交溝通親子訓練課程」，專為2至10歲患有社交溝通困難如自閉症譜系兒童的家長度身訂造一對一訓練，協助家長將訓練兒童社交及溝通能力。課程總督導及教育心理學家顏瑋林先生及廖藝婕女士表示，課程可幫助SEN兒童「打開隻耳仔」，令他們對身邊事物感興趣，提高社交及溝通積極性。

協康會推出的「親‧子‧遊」 PACT®社交溝通親子訓練課程，專為患有社交溝通困難的2至10歲兒童家長而設，協助家長訓練子女社交溝通意欲及能力的技巧融入生活之中。

自閉症人士特徵是在社交及溝通上出現明顯障礙，難與人建立社交關係，容易出現固執行為等。雖然政府有為SEN兒童提供輔導及訓練。但申請者眾多，往往需要輪候較長時間，形式上主要由導師訓練學生為主。協康會專為SEN兒童及其家庭服務，提供一系列輔導及復康訓練，此次推出的「親‧子‧遊」 PACT®社交溝通親子訓練課程，專為患有社交溝通困難的2至10歲兒童家長而設，協助家長訓練子女社交溝通意欲及能力的技巧融入生活之中，7年內已服務超過400個家庭。

課程以實證為本，夥拍香港理工大學的本地研究證實，在完成至少9節訓後，兒童主動溝通的次數以及社交溝通能力綜合分數已均有顯著進步；而家長亦更能與兒童同步地溝通，在照顧兒童的主觀經驗和態度上變得更正面。家長只要每天與小朋友有30分鐘的互動，並應用所學習的互動技巧，兒童就應有研究所指出的進步。

課堂上導師先與家長進行約15分鐘的成效檢視，審視小朋友的情況及家長遇到的困難等，其後會安排10至15分鐘的遊戲時間，即場觀察及錄影親子互動，並透過檢討環節，與家長回顧影片及作出回饋。導師能從專業角度指出家長平時較難發現的溝通盲點，與家長共同訂立目標及逐步改善技巧。