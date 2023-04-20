協康會「自閉症人士照顧者服務需求」調查 照顧者對心理諮詢及親職支援需求殷切

以響應聯合國訂立每年4月2日為「世界自閉症關注日」，本會於3月份進行「自閉症人士照顧者服務需求」調查，以了解自閉症人士照顧者在照顧者服務上的使用情況、需求及意見。在546份回應問卷中，全職照顧者均認為心理諮詢、親職教育及休閒活動對他們的幫助最大；照顧者亦認為較難得的支援服務分別為經濟援助、日間託管、心理諮詢及輔導，近五成認為未能得到有關服務是由於服務名額太少。綜觀本會轄下的七間家長資源中心，當中四間由社署津助的服務數字，遠超於社署定下的服務量指標，而另外三間自負盈虧的家長資源中心服務數字，亦貼近社署中心津助中心的服務量要求。可見照顧者對服務需求大，建議政府增加更多津助的家長/親屬資源中心以應付需要。

心理諮詢最大幫助

協康會於3月份進行「自閉症人士照顧者服務需求」調查，透過網上問卷訪問了546位自閉症人士照顧者，當中86%為女性，平均年齡為四十一歲，近五成是全職照顧者，而接近九成照顧者需要照顧一名自閉症人士，而要照顧六歲以下的自閉症人士則佔47%。調查結果顯示，四成照顧者由政府轉介而得知有照顧者服務，而受訪者按能獲得有關服務的困難度，首三個為經濟援助、日間託管及照顧服務、心理諮詢及輔導；48%受訪者認為未能使用照顧服務原因，是由於服務名額太少，另外四成則不知有這種服務，其餘為不符合服務對象條件。此外，曾經使用照顧者服務人士，認為最大幫助的首三項服務分別為心理諮詢及輔導、親職教育支援、休閒活動。

親職課程改善母女關係

另一照顧者Ann為單親媽媽，育有八歲的自閉症女兒May，於主流小學就讀小一。女兒兩歲多時仍未有語言能力，也沒有眼神接觸，被評估為自閉症及整體發展遲緩。女兒有感覺訊息處理困難，對聲音及觸感相當敏感，加上不懂以言語表達自己，常會哭鬧近一小時；而最令Ann沮喪是女兒曾經不理睬她，在家也不會跟她互動，她也不懂如何於女兒相處，令她常為疏離的親子關係感到無奈。後來她在協康會參加了專為自閉症孩子而設的PACT®「親‧子‧遊」社交溝通親子訓練課程，經導師的一對一指導，她學識溝通技巧後，兩母女關係大有改善，Ann表示，我學識多讚賞女兒，不要老是指出她的錯處，女兒感覺到媽媽的鼓勵，現在常常要我跟她玩，我們更會一齊洗白白，親子關係很親密。之後她更主動參加不同的親子管教課程，希望跟女兒一同進步。

協康會教育心理學家廖藝婕指出，曾接受過心理服務的照顧者，更懂得選取合適自己的服務，有效地運用合適的教養心態，更確切地感受到照顧者服務對自己的幫助。從結果中更顯示，心理諮詢及輔導可能對全職照顧者、以及正照顧學前自閉症兒童的照顧者有更大幫助；而親職教育的作用，照顧者可透過學習特定的行為管理或管教技巧，把訓練融入日常生活，提升他們在管教上的信心，從而減少親職壓力。