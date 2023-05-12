南極郵輪旅遊｜20天豪華南極洲遠征之旅 每位收費近16萬起 搭郵輪觀賞國王企鵝 探索南喬治亞島

登陸南極洲是不少旅人的夢想之旅，如果有興趣來一趟極地深度遊，同時想安全舒適地探索迷人風光，不妨考慮下報名參加由精品奢華旅遊公司引睿 (Intriq Journey) 前往南北極的豪華郵輪探索之旅！他們提供多種行程選擇，最短日期可選擇「8天南極洲飛航郵輪之旅」，每位13,890美元（約108,923港元）；最長日期則有「20 天南極洲遠征之旅」，每位20,136美元（約157,905港元），價錢絕對不便宜，但都值得了解下！

20天南極郵輪旅遊

郵輪將從聖地亞哥或烏斯懷亞出發，用20天時間深入遊覽福克蘭群島，探索南喬治亞島和南極半島的歷史和文化。觀賞全球最著名兼第二大的企鵝品種國王企鵝，見證小雞孵化、飢餓的座頭鯨從世界各地返回冰冷水域的奇妙時刻。在舒適的郵輪上享受航程，例如是 Silversea 的 Silver Cloud 和 Silver Endeavour，以及 Quark Expeditions 的 Ocean Adventurer、World Explorer、Ocean Diamond 和 Ultramarine。此外，旅客更有機會重遊著名探險家 Ernest Shackleton 爵士當年的探險路線。

詳情：

https://www.intriqjourney.com/hk/destination/20-days-epic-antarctica/